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228連假雨區曝　冷空氣更強

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周五起水氣再增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

228連假再轉冷！天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周五至周末再伴隨新一波冷空氣南下，北部及東部將率先轉陰雨天氣，目前預期冷空氣的強度上，會比今天（21日）這波再強一點點。

林孝儒指出，今天持續受到冷氣團影響，各地平地都已經有12-14度低溫出現，整體天氣仍與周一類似，北部及東部為陰沉天氣，北海岸、北部山區、宜蘭等地仍容易有短暫陣雨影響，中南部為晴或局部多雲天氣；各地白天高溫回升幅度還是比較有限，預估北部及宜蘭約15-17度、中部及花東18-22度、南部21-25度，今夜至周三晨各地低溫約12-15度。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林孝儒說，周三白天起至周四冷氣團減弱，各地氣溫會再回升，中南部基本高溫都在20度以上較舒適，北部及東北部回升幅度較慢，周三高溫18-21度，周四才回到20度以上；各地低溫約14-18度，早晚仍有涼意。

林孝儒提到，但整體天氣型態相對會更為穩定，以晴時多雲的天氣為主；不過，由於環境仍為東北風或到偏東風，因此迎風面的北海岸、東北部山區、宜花地區多少還是有些短暫陣雨的機會，只是影響程度就更小。

林孝儒提醒，周五至周末再伴隨新一波冷空氣南下，北部及東部將率先轉陰雨天氣，而背風面的中南部影響仍小，以晴時多雲天氣為主，但隨時間冷空氣慢慢推下，各地氣溫逐漸下滑轉冷，目前預期冷空氣強度上會比今天這波再強一點點，且周末乾空氣移入後的輻射冷卻效應，也有機會導致低溫可能會比今天這波再低1-2度。

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