新北首家山地原民日照中心　侯友宜盼信賢部落守護烏來長輩

▲烏來區Rahaw信賢日照中心開幕。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市估計於2025年邁入超高齡社會，市府積極拓展各項服務照顧長者，2022年底正式達成全市70間日照中心的目標，市長侯友宜今（19日）前往烏來信賢部落，出席「Rahaw信賢日照中心」開幕儀式，為新北首間山地原住民族地區日照中心，侯友宜期盼烏來地區的原民長輩可以在地安養樂活。

侯友宜表示，信賢部落好山好水好風景，更保存了泰雅族的傳統文化，但該地區有許多獨居長者需要關心，Rahaw信賢日照中心啟用是一個重要的里程碑，市府將會提供山地原鄉更多資源，透過科技及遠距醫療技術的發展，集結各界力量打造完整的遠距醫療照顧網。

▲新北市成立首間山地原住民族地區日照中心，讓烏來地區的原民長輩可以在地安養樂活。

侯友宜指出，2023年又新增了3家日照中心，分別為板橋宜真宜悅、蘆洲希望城市與烏來信賢，市府目標是2025年達百間日照中心。Rahaw信賢日照中心不僅在長輩活動中加入泰雅傳統文化元素，也培植年輕一輩的族人加入照護，保留部落的情感與傳承。

衛生局指出，Rahaw 信賢日照（公共托老）中心，為烏來信賢衛生室空間改造而成，並與中華電信的合作，建置多功能整合式智慧生理量測站，民眾的各項生理數值數據上傳雲端後，可與衛生所的醫療資訊系統整合，提供完整的智慧健康照護服務，守護山地跟都會的原民長者。

▲烏來區Rahaw信賢日照中心開幕，侯友宜參觀泰雅族的傳統織布技藝。

▲新北首家山地原民日照中心成立，侯友宜期盼信賢日照守護烏來長輩。