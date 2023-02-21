泰山義學市民活動中心重建動工　侯友宜：打造地方文化特色場域

▲泰山義學市民活動中心重建動工。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

泰山義學市民活動中心今（20日）舉行重建動土典禮，新北市長侯友宜及在地民意代表、里長及地方仕紳共同參與，建築設計將明志書院「讀冊」意象轉化為立面「書櫃」建築語彙，凝聚在地歷史情感，工程預計2024年下半年完工，將嘉惠義學里、義仁里等超過2萬多名市民使用。

侯友宜表示，原義學市民活動中心因氯離子含量過高、建物老舊及空間不敷使用，經評估補強改善效益有限，採原地拆除重建，期間因原物料上漲等因素，歷經多次流標，在鄉親殷殷期盼下，今天動土重建，規劃集會活動、休憩空間、社會福利服務中心、身心障礙者小作所及日照中心等多功能服務，讓在地鄉親獲得更好的照顧。

民政局長柯慶忠表示，義學市民活動中心新建物鄰近明志書院、義學坑自然公園，交通相當便捷，外觀設計特以義學里地名由來-明志書院發想，將讀冊的意象轉化為建築立面，並沿用明志書院屋頂陶朱色，讓建築體現「北臺首學」文風，連結地方文化記憶外，也期未來結合在地特色提升地方文化氣息，成為泰山區代表性建築及地標。

柯慶忠說，本案基地面積共828平方公尺、總樓地板面積為2705平方公尺，為地下1層、地上5層之建築，拆除重建總經費約1億6656萬元，其中內政部補助900萬元，樓層規劃地下1層為停車空間，1樓為大廳、社會福利服務中心大廳，2樓為身心障礙者小作所，3樓為日照（公共托老）中心，4樓及5樓為市民活動中心，預計2024年下半年完工。

泰山區長鄭淑敏指出，義學市民活動中心完工後，透過社會福利服務中心、身心障礙者小作及日照（公共托老）中心的設置，照顧在地弱勢民眾，健全區域社會福利，活動中心並可提供居民寬敞的社交空間，與舉辦活動或不同主題展演之場域，增進居民情誼，提升泰山區整體人文環境。