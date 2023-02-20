疫後台灣首個宮廟團赴陸　號召兩岸弘揚媽祖和平精神

▲天津市委常委、市委統戰部部長冀國強天津迎賓館會見台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤一行。 （圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

兩岸疫情全面放開，第一個台灣媽祖團16日赴陸交流。台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤一行人前往天津參加「後疫情時期弘揚媽祖文化傳承媽祖精神研討會」，並與天津市委常委、市委統戰部部長冀國強進行會面，雙方認為在和平共識下，進一步促進津台各領域交流合作，深化兩岸關係和平發展。

台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤一行16日前往天津，冀國強首先對鄭銘坤率領13家宮廟39人來訪表示熱烈歡迎，對台灣媽祖聯誼會長期以來在津台文化交流中發揮的重要作用表示誠摯感謝。

冀國強指出，作為疫情防控政策調整後首輪到訪大陸的規模較大的台灣團組，參訪團一行16日抵達北京後即受到國務院台辦主任宋濤的會見，引發兩岸社會廣泛關注。

▲疫情後，台灣第一個媽祖團赴陸交流。（圖／主辦單位提供）

他進一步說，近年來，天津積極打造津台媽祖交流特色品牌，參訪團來津參加媽祖文化交流研討活動，充分體現對津台兩地交流合作的重視和支持，對盡早、盡快恢復兩岸正常交往具有重要意義，為進一步促進津台各領域交流合作，深化兩岸關係和平發展。

鄭銘坤則感謝天津市委、市政府對兩岸媽祖文化等領域開展交流提供的鼎力支持，表示將共同加強媽祖文化研究和交流合作，增強媽祖文化在津台兩地傳播力，繼承和弘揚媽祖精神，使兩岸同胞不斷加深理解，增進互信認同，促進兩岸同胞心靈契合。

▲天津市副市長楊兵。 （圖／主辦單位提供）

台灣媽祖團在天津參加，「後疫情時期弘揚媽祖文化傳承媽祖精神研討會」，參訪交流成員有台灣媽祖聯誼會參訪團全體成員，天津市台辦、市媽祖文化促進會負責人，以及在津台胞、媽祖文化專家學者、在津媽祖宮廟代表等70多人參加。

天津市副市長楊兵在致辭中指出，媽祖文化作為中華優秀傳統文化的重要組成部分，既是天津城市文化的根脈之一，更是台灣文化的源泉之一，「熱愛和平、扶危救困、慈悲博愛、無私奉獻」的媽祖精神已成為兩岸同胞共同的精神家園。

他說，本次研討會為後疫情時期打造媽祖文化交流兩岸品牌、培養媽祖文化傳承人才搭建寬廣平台，希望津台兩地共同研究充實「兩岸媽祖緣」活動內涵，打造更多文旅融合精品，擦亮兩岸交流品牌。

天津具有區位、產業、港口、文教等多項優勢，已經成為台資企業投資興業的福地，大陸方面將以「十項行動」為引領集聚釋放高質量發展活力，與台灣民眾分享發展機遇，為台資企業在津發展提供全方位周到服務。

▲台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤 。（圖／主辦單位提供）

研討會上，主辦方天津市媽祖文化促進會原會長蔡長奎、台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤分別致辭。來自兩岸的社科研究領域專家、媽祖宮廟代表、高校學者、企業家等十多位嘉賓，分別圍繞加強兩岸媽祖宮廟交流、加強媽祖文化理論研究，共享媽祖文化智庫資源、促進媽祖文化產業融合、拓展媽祖文化傳播渠道等主題做了精彩發言。

天津市媽祖文化促進會、福建湄洲媽祖祖廟董事會和台灣媽祖聯誼會還共同簽署倡議書，號召兩岸媽祖宮廟持續加強交流合作，進一步形成弘揚媽祖文化、傳承媽祖精神的共識。

▼ 「後疫情時期弘揚媽祖文化傳承媽祖精神研討會」 。（圖／主辦單位提供）