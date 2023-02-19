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社會 社會焦點 保障人權

遭「累了請上車」小貨車撞落水溝！2白沙屯媽祖香燈腳骨折送醫

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲2名香燈腳跟隨白沙屯媽祖北上，途中在台中大安遭小貨車撞上。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

白沙屯媽祖今（19）日凌晨1時自彰化伸港起駕，一路北上狂飆僅花7小時就抵達苗栗，不過途中4時30分卻傳出有2名香燈腳遭小貨車撞上受傷。大甲分局指出，一名陳男自發性駕駛小貨車，提供走不動的香燈腳上後斗休息，沿路都緩慢行駛，不料在台61橋下疑似因精神不濟，先擦撞一台轎車後，再撞上邱男、黃男2名香燈腳，其中邱男左腳骨折、黃男右腳骨折，均被送往童綜合醫院治療。

粉紅超跑今日凌晨起頂著濃霧一路狂飆，15萬香燈腳一路跟隨，不過在4時30分時，46歲邱男與43歲黃男行走在大安區台61線橋下、3-P54橋墩旁，突然後方駕駛小貨車的61歲陳男，先擦撞另名56歲王男的轎車，接著小貨車再撞上邱、黃，2人跌落一旁水溝受傷。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲肇事小貨車為自發性提供香燈腳休息的車輛，上頭還有椅子可供休息。（圖／記者許權毅翻攝）

大甲分局警方表示，王男轎車右後車尾受損，2名香燈腳多處受傷，46歲邱男手撕裂傷，左腳骨折；43歲黃男右腳骨折、全身撕裂傷多處需縫合，2人均被送往梧棲童綜合就醫，意識清楚，尚無大礙。

警方指出，事故發生時媽祖鑾轎尚未抵達，肇事的車輛與香燈腳都在鑾轎前方，陳男並無酒駕，初判肇因為陳男未注意車前狀況，現場在5時25分排除，媽祖鑾轎與香燈腳並未受到影響，詳細肇事原因仍待交大警方分析釐清。至於該路段僅剩下1線道可行駛，為該處進行施工，工務段調撥車道。

據了解，陳男是自發性駕駛小貨車，提供香燈腳「累了請上車」服務，車速一直都相當緩慢，疑似因為長時間開車注意力下降，擦撞轎車後受到驚嚇，再撞上2名香燈腳。

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