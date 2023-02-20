白沙屯媽回宮告別好姐妹！粉紅超跑換8抬大轎　萬人隨行開搶頭香

▲拱天宮媽祖鑾駕20日回宮前由4人輕便轎換成8抬大轎，上午8點半在秋茂園附近進行換轎儀式。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖南下雲林縣北港朝天宮進香回鑾，昨晚駐駕通霄慈后宮，今天早上7點從慈后宮起駕返回拱天宮，8點半抵達秋茂園對面空地進行「搶頭香」及「換轎」儀式，拱天宮媽祖從4人扛的輕便神轎換乘華麗的8抬大轎，進香期間「共乘」的山邊媽祖也在此地換乘自己的神轎回山邊。

拱天宮媽祖17日晚間11點40分在朝天宮舉行「刈火」儀式後，18日凌晨起駕回程，歷經40小時急行軍，昨(19日)下午4點返回通霄鎮通灣里慈后宮駐駕，媽祖鑾轎於今(20日)上午7點起駕繼續回宮，8點半抵達秋茂園對面空地進行換轎儀式。

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換轎儀式由報馬仔誦讀祝禱文恭請媽祖換轎，在信眾高喊「進喔！進喔！」聲下完成，而進香期間與拱天宮媽祖「共乘」的後龍山邊媽祖也換回自己的神轎。換轎完成後繼續沿省道台1線回宮，沿途鞭炮聲不絕於耳，數萬名香燈腳也緊隨媽祖鑾轎前行，台1線綿延數公里的人潮與車陣，場面盛大。

而換轎儀式最受矚目的橋段就是「搶頭香」，拱天宮總幹事陳春發表示，在北港朝天宮完成「刈火」儀式後，媽祖神轎前的帆布帷幕會掩蓋起來，象徵媽祖的香火靈力完整地返回故鄉，而換轎是拱天宮媽祖在回程途中頭一次露面，能夠在這個場合獲得首次祭拜媽祖的殊榮則稱之為「頭香」。

雖然名為「搶頭香」，並沒有爭搶的行為，而是由祭祀圈內各庄輪流，陳春發說，今年由白沙屯南庄(內島里)輪值「搶頭香」的任務， 輪值頭香的聚落派兩名男丁手持「頭香燈」站在媽祖神轎旁，代表該聚落取得頭香，輪值的聚落居民跪地膜拜，現場儀式平和隆重。

換轎儀式完成，媽祖鑾轎繼續返程拱天宮，中午前會到達白沙屯火車站前駐駕，地方居民也會依循往例準備飯擔慰勞信眾與工作人員，下午4點風光回宮。

▲▼拱天宮媽祖鑾駕20日回宮前由4人輕便轎換成8抬大轎，上午8點半在秋茂園附近進行換轎儀式。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲拱天宮媽祖鑾駕20日上午7點從通霄慈后宮出發，將完今年成徒步進香最後一段路程。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）