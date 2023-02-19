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快訊／騎40km去拱天宮拜拜！虔誠婦回家誤闖台61線爆胎自摔

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中清水一名婦人今早騎車前往苗栗拱天宮拜拜，回程誤闖台61線自摔。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台61線南下136.6k今（19）日9時許傳出騎士誤闖自摔，台中清水一名68歲陳女騎車到苗栗白沙屯媽祖拜拜，準備返家時卻因「平常丈夫開車都走這」誤闖，在外側車道爆胎自摔，陳女倒臥在快速道路上，全身多處擦傷，後方轎車見狀趕緊停下幫擋車、報案。大甲分局警方表示，該女無酒駕，初判為誤闖後自摔，並未跟其他車輛碰撞。

家住台中清水的陳女，今日一早獨自到拱天宮拜拜，返家時卻誤闖台61線快速道路，車子後輪還因不明原因爆胎，陳女連人帶車重摔，後方車輛趕緊停下，未撞上陳女。陳女向員警表示，平時丈夫會帶她去白沙屯拱天宮拜拜，回程就是走台61線，疑似誤以為機車也能夠騎乘，才會誤闖。

若陳女一路都沿台61線來回，去程從清水區為起點概略計算，單趟就要40公里，回程到事故地點約24公里，總計騎乘64公里左右，順利返家的話更要80公里。

大甲警方初步調查，陳女並無酒駕，全身有擦挫傷、意識清楚，現場由救護車送往大甲光田醫院治療後並無大礙，陳女機車左側損毀、後輪爆胎，初判肇因為陳女自摔，詳細待釐清。

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