快訊／全台鬧蛋荒　陳吉仲：日產逾2200萬顆「各地持續補貨」

▲雞蛋荒議題備受民眾關注。（資料照／取自Unsplash、Pexels）

記者呂晏慈／台北報導

全台鬧蛋荒，行政院副院長鄭文燦日前前往通路訪視，農委會保證雞蛋生產量足夠國人使用，但農經公司指尚有2成缺口。對此，農委會主委陳吉仲20日受訪說，現在每天還是有11萬3千多箱、超過2200萬顆的雞蛋，「我們本來就是在各地都有持續的補貨，我想各位可以到各大通路上，包括全聯、家樂福等，每天都在補貨。」

陳吉仲今天下午前往立法院，列席朝野黨團協商會議。媒體會前聯訪關注，現在民眾是否都買不到蛋？陳吉仲回應，他要特別說明一下，因為這兩年的疫情和俄烏戰爭造成飼料價格上漲，所以價格的波動很大，加上H5N1亞型高病原性禽流感，全世界已經撲殺了超過1億多隻家禽，農委會在各地方政府努力下，儘量降低禽流感對國內的影響，現在每天還是有11萬3千多箱、超過2200萬顆的雞蛋。

陳吉仲說，農委會會盡全力來調度到個別通路，尤其是洗選部分，如果假日休息，現在會開始做更多調度來滿足全國消費者所需，「我們本來就是在各地都有持續的補貨，我想各位可以到各大通路上，包括全聯、家樂福等，每天都在補貨，而且今天早上會調更多的雞蛋到我們說的消費地。」

陳吉仲強調，更重要的是所有的家禽舍的改進，因為太冷、太熱、溫差太高都會造成雞蛋產蛋效率的減少，禽流感也幾乎是每年在全世界影響，家禽畜舍的更新刻不容緩，農委會將盡快提出獎勵機制，在下個月開始實施，這個才是解決問題的根本之道。