傳吳釗燮、顧立雄下周赴美　綠委揭關鍵意義

▲吳釗燮昨天未證實將赴美的消息。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《金融時報》報導指出，白宮方面將於下周在華盛頓會見台灣高級官員，外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄將率團訪美，與白宮副國安顧問范納（Jon Finer）和副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）會面。對此，長期專注於外交及國防領域議題的民進黨立委王定宇19日受訪說，這種高層互相面對面直接溝通，獲取第一手的資料，凸顯台美關係重要且穩固發展，也是台灣在世界自由民主體系裡面扮演重要角色的證明。

王定宇今天表示，這兩個禮拜台美之間的互動非常頻繁，根據報載及各界消息，國安會秘書長、外交部長據了解將赴美進行國安、外交層級的會議，其中除了顯示台美關係持續升溫、非常良好外，也見證到一件事情：台灣的重要性被世界看到，台灣不管是在戰略位置、在供應鏈、在自由民主的價值上，都是全球安全會議所關注的重中之重，而中國對台灣威脅的野心也是各國關心的部分。

王定宇表示，值得注意的是，台、美雙方似乎是透過這樣的高層互訪，進行間接又實質的對話，如同菲律賓總統與該國國防部長不久前來到日本，進行兩國首腦會議，接下來美國、日本、菲律賓進行所謂的「抗中弧線」，或者「自由民主抗中聯盟」的建構，在這裡面就看到出一些端倪，也就是所謂的「第一島鏈自由民主聯盟」，而台灣是其中重中之重，是一個隱藏版、最重要的議題，也是最重要的盟友。

王定宇指出，台灣的安全來自民主、自由跟經濟繁榮，國家自主的基礎有安全才有一切，倘若失去安全，讓敵人予取予求，台灣的發展就堪憂，而安全靠自己以外，國際盟友的互助也非常重要。

針對外媒報導內容，吳釗燮昨天答覆媒體提問時低調回應且不願證實，僅說「無法評論或證實」。