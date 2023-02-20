南投縣高中職以下代理老師全年聘　每年支出6292萬元683人受惠

▲南投縣長許淑華宣布即日起，南投縣內代理老師將核給全年聘期。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣政府為保障代理老師權益，留住本地優秀師資，南投縣長許淑華宣布自即日起，南投縣縣立高中職、國中小及幼兒園的代理教師，聘期將核給完整全年聘期。教育處表示，預計將增加縣府每年6292萬元人事支出，約有683人受惠。

許淑華表示，經與縣府相關單位研商，雖然南投縣財源困絀，惟衡酌公平性及考量學生受教權，尤其南投偏鄉小校代理教師比例高，希望藉由給予代理教師完整聘期來穩定師資，留住縣內優秀教師，讓教師能專注教學工作，也展現本縣照顧與重視代理教師權益的決心。

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教育處指出，目前縣內代理教師國小約計523人、高國中約計124人、幼兒園約計36人，共計約有683人適用完整全年聘期，預計將增加縣府每年6292萬元的人事費支出。

許淑華說，代理老師給予全年聘期，南投縣約需增加6292萬元，每年延續性人事經費龐大支出，對各縣市而言，同樣會導致嚴重的財政缺口，壓縮各項教育資源配置。

許淑華呼籲中央，對代理教師聘期、待遇及福利能統一規定，應依據各縣市財政級距提供補助，減輕地方負擔，避免城鄉差距擴大，影響教育公平性，中央與地方共同努力提升教育環境與師資品質。

