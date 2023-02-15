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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／費鴻泰表態參加國民黨立委初選　「我會贏許淑華很多票」

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委費鴻泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯表態投入台北市信義、南松山立委，挑戰該選區資深立委費鴻泰；徐假定民進黨在該選區將派議員許淑華參戰，並強調只有她能贏許。不過，費鴻泰今（15日）表示，任何人講自己有什麼東西，聽聽就好，他已經決定參加國民黨內初選；費更強調「我相信我會贏許淑華很多票」。

徐巧芯曾表示費鴻泰2020年在該選區險勝民進黨籍對手許淑華，若同一組合恐丟失席次，但她則掌握很多許的資料，有信心自己能贏。

費鴻泰15日接受媒體人黃光芹專訪，黃提及徐巧芯稱準備好許淑華的好料，且認為只有她能贏一事。費鴻泰說，他跟許淑華在2020年時有實戰的經驗，當時對手還有民眾黨蔡宜芳，打得很艱困。

費鴻泰進一步指出，2020年總統蔡英文氣勢很旺，民進黨打「抗中保台」，加上蔡宜芳競選時幾乎上藍營節目，換句話說是搶他的票，但最後他還是贏；而他的團隊每次選舉完會做分析，發現兩次總統選舉，他在選區每個里的得票都比總統投票多

費鴻泰說，「我對任何人你要講你有什麼東西，隨便你，聽聽就好。」這次只要國民黨不打內戰、把兩岸問題處理好、處理經濟比民進黨好，相信國民黨會贏。

費鴻泰更強調，他相信國民黨會團結，相信會把內政、外交處理好，「我相信我會贏許淑華很多票」。另外，費鴻泰也透露，他已經決定參加黨內初選。

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