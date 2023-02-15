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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

燈會交通爛到爆！忠孝東路如停車場　許淑華籲蔣萬安道歉

記者陳家祥／台北報導

台灣燈會2月5日一路開展到19日，展區涵蓋整個信義區與東區商圈。民進黨台北市議員許淑華15日表示，主燈展區國父紀念館周邊一帶，交通超卡，過了下午5點，燈會週邊的車速就腰斬，周六甚至直接變大型停車場，「台灣燈會交通爛到爆，市長蔣萬安應該親自道歉」。

「台灣燈會交通爛到爆，蔣市長應該親自道歉。」議員許淑華直言，這2周不斷接到居民陳情，燈會害他們很難回家。特別是國父紀念館週邊，周末簡直變成停車場，本來開車5分鐘能到家，現在要開超過半小時才能脫身。

許淑華質疑，既然燈會主場地早就決定在國父紀念館，為何沒有交通配套？市府到底有沒有應變措施能處理交通塞爆的問題？

許淑華說，沒有設置讓大家轉搭大眾運輸的專屬停車場，只調漲週邊停車場費用，結果就是讓一堆人開車擠進會場，出去又塞成一團，接駁車上車後也是塞在車陣裡，毫無作用，整場燈會的交通規劃就是擺爛，也難怪居民抱怨連連，民眾賞燈的興致也被破壞。

為了瞭解燈會交通有多糟，許淑華特別調閱交通局資料，發現過了下午5點，燈會周邊的車速就腰斬，周六甚至直接變大型停車場，市府完全無心解決。到今天為止，只有副市長李四川在那裝模作樣的檢查指示牌，放幾個指示牌能解決交通塞爆的問題？

「今天又傳出市府要求公務員下班還要出席燈會活動。」許淑華質疑，為了衝燈會人數，做這種表面功夫，簡直離譜至極，市長還把責任推給觀傳局？呼籲蔣市長應該親自跟台北市民道歉，且這周末又適逢補班日，我們就等著看這個台北市府團隊，是不是繼續擺爛，毫無應變能力，也無心解決問題。

▲▼2023台灣燈會在台北開燈儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲2023台灣燈會重返台北市，吸引大批人潮賞燈，但有議員質疑交通配套沒做好。（圖／記者李毓康攝）

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