白俄準備集結15萬志願軍！　盧卡申科：隨時準備應對侵略

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，他已下令籌組一支新的志願領土防禦部隊，以便每個國民都知道如何使用武器，隨時準備應對侵略行為。白俄國防部長表示，此部隊人數約在10萬至15萬人，若有需要還可再增加。

根據《路透社》報導，盧卡申科20日表示，他已下令籌組一支新的志願領土防禦部隊，以便每個國民都知道該如何使用武器，隨時準備應對侵略行為，並在和平時期維持公共秩序，「我不止一次說過，不僅僅是男人，每個人應該要會使用武器，至少是為了保護家人，如果有需要的話是他的家，甚至是他的土地和國家。」

白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）指出，這支領土防禦部隊將有10萬至15萬名志願兵，若有需要會再增加，且這些準軍事部隊會分布在每個村莊和城鎮。盧卡申科表示，從烏克蘭的經驗來看，白俄亟需加強防禦，「如果發生侵略行為，我們將做出快速、嚴厲和適當的反應。」

盧卡申科先前曾說，只有在白俄羅斯先受到基輔攻擊的情況下，才會參戰，「我也準備好參戰，與俄國人一起從白俄羅斯領土出發，但前提是有人、即使只是一名士兵從烏克蘭帶著武器到這裡殺死我國人民」。

白俄羅斯總統：若受到攻擊就參戰 已準備好再次提供領土給俄軍