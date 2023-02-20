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連假衝義大世界一秒置身歐洲　228限定優惠折上折、滿額再抽休旅車

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲義大世界購物廣場主打一站式體驗，不用費心規劃行程，還能玩得開心、買得盡興。（義大世界提供，下同）

消費中心／高雄報導

二月份補班補到懷疑人生，還好月底有228連假可以暫離工作崗位、放鬆一下，難得4天連假，待在家裡也太可惜！

但真要出門，去哪？玩什麼？吃什麼？住哪裡？又是一道擋在家門口的度假難題。果斷一路向南、往高雄「義大世界」的方向就對了！義大世界主打全台唯一結合Outlet、樂園、飯店的一站式度假勝地，最適合你各位忙到沒時間好好規劃假期的上班族。

景點、購物、樂園、住宿　度假元素義大世界一站滿足

高雄義大世界一站式的經營模式，將景點、購物、樂園、住宿集中步行範圍，你需要度假元素都可在這座歐風浪漫山城一次滿足。

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲▼座落高雄大樹的義大世界，是南台灣知名度假勝地。

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

網美的流量密碼！絕美歐風山城義大世界

被網友稱為「全台最美歐風山城」，義大Outlet Mall有不少網美打卡景點必須收藏！「123露天市集」的網美天橋上，背景有摩天輪和歐式建築群襯托，角度浪漫絕美，放上社群網站就是流量密碼。

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲義大世界內充滿歐式風情，處處都是打卡景點。

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲義大遊樂世界中，擁有聖多里尼山城、木馬廣場等歐陸史詩級浪漫建築。

▲▼ 連假衝義大世界一秒置身歐洲　228限定優惠折上折、滿額再抽休旅車 。（圖／記者廖明慧攝）

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲123露天市集花海中座落的「魔法時光鐘」，童話感十足讓人為之瘋狂。

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲Outlet Mall奢華絕美的室內歐風長廊中，還可見到以義大利特萊維噴泉為原型打造的羅馬天幕許願池。

匯集700個國內外品牌、全年最低2折優惠　國際精品時裝最好買　義大Outlet Mall購物攻略

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲內裝寬敞奢華的LUXURY MALL是精品愛好者必訪名店。

義大Outlet引進創立於義大利OLBIA渡假勝地的LUXURY MALL，是台灣精品愛好者必訪的館內大店。櫃上品牌匯集Gucci、Burberry、YSL、Kenzo、Prada、Celine、Chloe、Bottega Veneta，出自歐洲一流Buyer的選物眼光，愛逛愛買的時髦女孩，來LUXURY MALL就對了！

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲款式、品牌與義大利精品名店同步上架，歐風時尚零距離！

義大Outlet獨家　歐洲名品Outlet概念店

義大Outlet Mall 為了帶給每一位消費者體驗歐式風雅的時尚生活，不僅從外觀建築美學、室內購物空間設計下足功夫，更透過品牌直營的商業模式，獨家引進許多歐陸時尚品牌進駐。當中，掀起時尚圈討論、注目的有，來自德國的AIGNER、KARIN VEIT以及義大利的FABIANA FILIPPI。

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲新生代時尚ICON吳姍儒的個人愛用品牌「AIGNER」。

德國品牌AIGNER，經典A字馬蹄鐵LOGO展現德式優雅風範。將皮革工藝發揮得淋漓盡致，因此獲得國際名媛們追捧。台灣新生代時尚ICON吳姍儒出席AIGNER台北店櫃開幕活動時表示：「我本身是細節控，AIGNER的精緻工藝讓我欣賞讚嘆之外，更不需擔心是否退流行，因為AIGNER每款包都是經典！對我而言，經典永遠是最時尚的選擇！」而AIGNER全台唯一的Outlet概念店就在義大Outlet Mall。

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲湯唯、崔智友、金喜善等國際一線女星都愛上FABIANA FILIPPI極簡美。

來自義大利、「衣的詩人」FABIANA FILIPPI，以極簡俐落的剪裁、優雅大方的版型輪廓而著名。更值得一提的是親膚好穿的材質選料，只要穿過就會深陷FF的品牌魅力。

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲走入KARIN VEIT可一次買逛旗下品牌LUISA CERANO、WEILL等女裝與配件。

Last but not least，德國頂級女裝KARIN VEIT，全台首家Outlet概念店選擇進駐義大Outlet Mall，高質感面料、用色拼接大膽、版型做工精緻，充分展現德國時尚工藝的設計天賦，更是KV能夠成功登上國際一線女裝的最大的原因。

▲▼義大世界,高雄義大世界。（圖／義大世界提供）

▲2家星級度假飯店緊鄰摩天輪的夜光窗景為假期更添浪漫。

228連假　義大Outlet優惠折上折

2月份，義大世界看準連假人潮，祭出「放大紅包作戰計畫」，只要消費滿2,222元，就有機會抽到開運招財黃金、萬元購物金和五星飯店萬元住宿券，最大獎還可以把現代汽車休旅車開回家。不僅如此，2月24日至28日期間，憑義大會員E卡、全館當日單筆消費滿3,000元發票，即可獲得LINE貼圖巨星「好想兔」義大聯名限量來店禮！

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