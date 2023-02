連假衝義大世界一秒置身歐洲　228限定優惠折上折、滿額再抽休旅車

▲義大世界購物廣場主打一站式體驗,不用費心規劃行程,還能玩得開心、買得盡興。(義大世界提供,下同)

消費中心/高雄報導

二月份補班補到懷疑人生,還好月底有228連假可以暫離工作崗位、放鬆一下,難得4天連假,待在家裡也太可惜!

但真要出門,去哪?玩什麼?吃什麼?住哪裡?又是一道擋在家門口的度假難題。果斷一路向南、往高雄「義大世界」的方向就對了!義大世界主打全台唯一結合Outlet、樂園、飯店的一站式度假勝地,最適合你各位忙到沒時間好好規劃假期的上班族。

景點、購物、樂園、住宿 度假元素義大世界一站滿足

高雄義大世界一站式的經營模式,將景點、購物、樂園、住宿集中步行範圍,你需要度假元素都可在這座歐風浪漫山城一次滿足。

▲▼座落高雄大樹的義大世界,是南台灣知名度假勝地。



網美的流量密碼!絕美歐風山城義大世界

被網友稱為「全台最美歐風山城」,義大Outlet Mall有不少網美打卡景點必須收藏!「123露天市集」的網美天橋上,背景有摩天輪和歐式建築群襯托,角度浪漫絕美,放上社群網站就是流量密碼。

▲義大世界內充滿歐式風情,處處都是打卡景點。

▲義大遊樂世界中,擁有聖多里尼山城、木馬廣場等歐陸史詩級浪漫建築。

▲123露天市集花海中座落的「魔法時光鐘」,童話感十足讓人為之瘋狂。

▲Outlet Mall奢華絕美的室內歐風長廊中,還可見到以義大利特萊維噴泉為原型打造的羅馬天幕許願池。

匯集700個國內外品牌、全年最低2折優惠 國際精品時裝最好買 義大Outlet Mall購物攻略

▲內裝寬敞奢華的LUXURY MALL是精品愛好者必訪名店。

義大Outlet引進創立於義大利OLBIA渡假勝地的LUXURY MALL,是台灣精品愛好者必訪的館內大店。櫃上品牌匯集Gucci、Burberry、YSL、Kenzo、Prada、Celine、Chloe、Bottega Veneta,出自歐洲一流Buyer的選物眼光,愛逛愛買的時髦女孩,來LUXURY MALL就對了!

▲款式、品牌與義大利精品名店同步上架,歐風時尚零距離!

義大Outlet獨家 歐洲名品Outlet概念店

義大Outlet Mall 為了帶給每一位消費者體驗歐式風雅的時尚生活,不僅從外觀建築美學、室內購物空間設計下足功夫,更透過品牌直營的商業模式,獨家引進許多歐陸時尚品牌進駐。當中,掀起時尚圈討論、注目的有,來自德國的AIGNER、KARIN VEIT以及義大利的FABIANA FILIPPI。

▲新生代時尚ICON吳姍儒的個人愛用品牌「AIGNER」。

德國品牌AIGNER,經典A字馬蹄鐵LOGO展現德式優雅風範。將皮革工藝發揮得淋漓盡致,因此獲得國際名媛們追捧。台灣新生代時尚ICON吳姍儒出席AIGNER台北店櫃開幕活動時表示:「我本身是細節控,AIGNER的精緻工藝讓我欣賞讚嘆之外,更不需擔心是否退流行,因為AIGNER每款包都是經典!對我而言,經典永遠是最時尚的選擇!」而AIGNER全台唯一的Outlet概念店就在義大Outlet Mall。

▲湯唯、崔智友、金喜善等國際一線女星都愛上FABIANA FILIPPI極簡美。

來自義大利、「衣的詩人」FABIANA FILIPPI,以極簡俐落的剪裁、優雅大方的版型輪廓而著名。更值得一提的是親膚好穿的材質選料,只要穿過就會深陷FF的品牌魅力。

▲走入KARIN VEIT可一次買逛旗下品牌LUISA CERANO、WEILL等女裝與配件。

Last but not least,德國頂級女裝KARIN VEIT,全台首家Outlet概念店選擇進駐義大Outlet Mall,高質感面料、用色拼接大膽、版型做工精緻,充分展現德國時尚工藝的設計天賦,更是KV能夠成功登上國際一線女裝的最大的原因。

▲2家星級度假飯店緊鄰摩天輪的夜光窗景為假期更添浪漫。

228連假 義大Outlet優惠折上折

2月份,義大世界看準連假人潮,祭出「放大紅包作戰計畫」,只要消費滿2,222元,就有機會抽到開運招財黃金、萬元購物金和五星飯店萬元住宿券,最大獎還可以把現代汽車休旅車開回家。不僅如此,2月24日至28日期間,憑義大會員E卡、全館當日單筆消費滿3,000元發票,即可獲得LINE貼圖巨星「好想兔」義大聯名限量來店禮!