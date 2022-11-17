全台周年慶壓軸！高雄百貨龍頭喊衝29.5億業績　買2千抽161萬Audi

▲南臺灣百貨龍頭漢神百貨周年慶將於24日登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄百貨霸主漢神百貨周年慶將於24日登場，同時也是2022全台百貨壓軸，業者喊出要衝出29.5億元業績，並祭出大手筆抽豪車，只要消費2000元，就有機會把市價161萬元的Audi名車開回家。

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▲漢神百貨周年慶將於24日開跑，1-4樓業績目標佔76.6%。（圖／記者許宥孺攝）

漢神百貨今年週年慶造勢大會改回實體模式，現場由全體員工及專櫃同仁一起呼喊口號，宣示要達到目標業績的決心。現場也逐步公布樓層業績，總目標29.5億元，1-4樓就佔22.6億元，也就是說將76.6%目標寄予化妝品和精品。

▲同仁自製「漢神保全運鈔車」，也把消費者的錢劫走。（圖／記者許宥孺攝）

現場也有運動休閒課同仁穿上品牌服飾，直接變成活招牌，並且戴上墨鏡、金項鍊、刺繡手套，站在貼有「漢神保全運鈔車」的模型車前，代表著要「劫走消費者的錢財」，而模型車上掛的還是「HS-8888」的車牌，象徵「漢神發發發發」，希望在周年慶繳出佳績。

▲消費滿兩千就有機會把161萬名車開回家。（圖／記者許宥孺攝）

由於去年有五倍券，加上高雄市經發局的「高雄券」加持，讓高雄百貨業皆繳出亮麗成績單，是否會擔心今年通膨，讓民眾的消費力轉趨保守？漢神百貨數位行銷部協理袁永慧坦言，去年很多消費者都是運用政府券買大型家電，因此今年是寄望在國際精品和化妝品，希望帶動整體業績，以彌補預期今年家用品業績不理想的狀態。

▲漢神百貨數位行銷部協理袁永慧。（圖／記者許宥孺攝）

而國境開放是否可能帶來精品業種的業績壓力？袁永慧表示，很多民眾預期能出國掃便宜精品，但國外不一定有現貨，而民眾也不可能等或是讓專櫃寄回台灣，所以消費者還是會回到台灣櫃上購買。事實上，這幾個月國際精品業績也沒有衰退，反而持續成長至少20%。

漢神百貨週年慶即將於11月24日-12月25日壓軸登場，加碼回饋方面，最受矚目的化妝品祭出全檔期滿3000送300，首四日再滿2萬加贈200；單筆滿3萬5000元再加贈BRUNO電暖器乙台。

▲▼義大世界跨年煙火第14次登場，逛outlet邊享受跨年氛圍。（圖／義大世界提供）

另一方面，義大世界購物廣場12周年慶也將於11月26登場，號稱是全台Outlet最狂，只要消費1212元，周周抽iPhone 14 Pro Max！這波購物熱潮將延續到明年1月2日，配合2023年義大世界跨年煙火秀，消費者於跨年夜這天可欣賞到999秒大型立體藝術煙火。此外，即日起至12月28日，每周三憑義大世界購物廣場、義大世界遊樂園當日不限金額發票即可免費搭乘摩天輪，館內主題餐廳消費享9折優惠。