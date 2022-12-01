全台首見！義大世界999秒「立體繪」跨年煙火秀　模擬動畫曝光

記者許宥孺／高雄報導

月底就要迎接跨年，高雄義大世界999秒煙火秀年年有新意，義联集團今(1日)公布煙火模擬動畫，打造全台首見的「立體繪煙火」，透過三大幅寬高各36公尺的獨家施放裝置，使煙火不只是大型花火閃耀夜空，跑動式的立體繪煙火更增添藝術生命力。

▲義大世界歷年跨年煙火大受好評，此次將施放999秒迎新年。（圖／義大世界提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲義大世界跨年煙火年年推陳出新，2019跨年曾運用矩陣施放 ，方塊狀星芒亮眼吸睛。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火秀邁入第14年，年年創新煙火形式，往年曾設置過立柱、塔吊式威牙、立體矩陣等展演裝置，今年挑戰全新視覺饗宴，將於大草坪架設全長108公尺的獨家施放裝置，打造全台首創立體繪煙火。

以往煙火施放角度多為向上擊發，這次透過立體繪裝置，煙火設計朝觀眾視線正向綻放，搭配高科技電腦編程控制，精密計算煙火點位及間隔距離，整體的視覺效果豐富震撼，加上國際級工藝大師客製的手工煙火彈，採用最新技術製程，降低煙霧比例，使煙火的色澤更清秀艷麗，彷彿流暢的煙火版光牆。

▲2023義大世界模擬煙火動畫，跑動式立體繪如同煙火版光牆。（圖／義大世界提供）

▲2023義大世界跨年煙火模擬動畫曝光，全台首創立體繪煙火。（圖／義大世界提供）

除了獨家的立體繪煙火，義大世界跨年煙火將分為「流行、藝術、浪漫、歡樂」四大篇章，其中第二篇章「藝術」使用的音樂突破以往，加入歌劇，煙火呈現搭配歌劇高低起伏的情緒氛圍，彷彿上演夜空小劇場，帶您沉浸式體驗火樹銀花的各種感動時刻。