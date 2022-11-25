義大世界機車地下道狂飆刷卡　阿北秀「海豚跳」下秒出事了

▲一名阿北騎機車行經義大世界地下道，疑因車速過快，衝出地下道出口時機車大幅度彈跳。（圖／翻攝臉書Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

記者翁子皓／高雄報導

一名民眾在高雄義大世界的機車地下道騎機車時，目擊一名阿北騎機車狂飆，還超過他，但當阿北衝出地下道出口上坡時，疑因車速太快，機車大幅度的彈跳，隨後為閃人行道，連人帶車慘摔在地。影片PO上網後，網友表示「這路根本是在設計人，出口是醫院更好」、「阿北用生命在維持老車的尊嚴+性能」。

▲阿北為閃人行道，重心不穩下摔車。（圖／翻攝臉書Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

有民眾在臉書社團「Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台」上，以「是誰在呼喚海神波賽頓？阿伯秀一波海豚跳」為標題，PO出一段影片。畫面中騎士在高雄義大世界學城路一段上騎機車，超過一名阿北所騎的機車，沒想到騎士進入機車地下道沒多久，阿北就從後方追上來，隨後超過他。然而，阿北在衝出地下道出口的大上坡時，疑似因車速過快，導致機車大幅度彈跳，並為了閃一旁的人行道，重心不穩，摔車倒地。

網友看過影片後，紛紛表示「阿北用生命在維持老車的尊嚴+性能」、「哪有跳台之後又賽道縮減的」、「活到老飆到老」，也有網友指出「這樣的出口真的很危險，不足以緩衝」、「義大不意外，猴子特別多，山路上天天都有人摔車，真不知道是在趕什麼」、「這路根本是在設計人，出口是醫院更好」。