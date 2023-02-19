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社會 社會焦點 保障人權

改裝車有夠吵！汐止警+環保+監理聯合稽查　2天取締通報52件

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區近來車輛改造排氣管造成噪音、深夜擾民問題頻傳，警方會同監理站、環保局等單會規劃執行聯合稽查勤務，從2月17日晚間規畫結合基隆監理站執行聯合稽查，取締非法改裝車體、變更及調換車輛、電器設備，18日會同新北市環保局針對改裝排氣管產生噪音車輛加強稽查，希望藉強力執法作為還給民眾一個安靜生活空間。

汐止警方連日與監理站、環保局聯合取締改裝排氣管車輛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方連日與監理站、環保局聯合取締改裝排氣管車輛。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方接連於2月17、18日晚間，在轄區新台五路、大同路、康寧街等，編排警力，執行路檢聯合稽查勤務，針對改裝排氣管車輛、酒後駕車加強攔查取締，以還給居民安寧的居住空間，共計取締改裝車輛17件、無照駕駛3件、通報環保局噪音車25件。

汐止警方連日與監理站、環保局聯合取締改裝排氣管車輛。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，2022年全年共取締告發改裝車輛699件、取締酒駕346件、無照駕駛1583件、通報環保局改裝噪音車938件，警方提醒民眾，切勿任意改裝排氣管，擅自違規改裝車輛，包含燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等都是違規行為會被開罰，也可能影響自身行車安全。

民眾改裝排氣管，經警方攔查通報環保局將可處1800元以上3600元以下罰鍰，另民眾如發現車輛行駛道路有噪音情事，可有拍下車牌及排氣管照片、影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉。

警方亦將持續加強取締非法改裝車輛，並提醒車主及駕駛人，行車請務必遵守道路交通安全規則，並建立防禦駕駛觀念，以確保自身及其他用路人安全。

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