還給民眾安寧　監警環聯合稽查取締改裝通報噪音車輛

▲台南市警三分局15日晚上結合環保局、監理站及交通警察大隊等單位聯手出擊，擇定安南區北安路段執行「監、警、環聯合稽查」專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局為維護安南區交通安全與環境安寧，15日晚上6時至10時結合環保局、監理站及交警大隊聯手出擊，擇定北安路段執行監警環聯合稽查專案勤務，針對改裝車燈（LED、HID）、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，主動攔查檢驗，展現執法力度與強度。

三分局指出，此次稽查勤務計開罰違反道路交通管理處罰條例第16條、第18條改裝車輛（零件）35件、排氣檢驗7台、通報改裝排氣管噪音車輛2件。

另，三分局為持續降低交通事故之發生，加強針對安南區如安和路、北安路、海佃路、安中路等易肇事路段（口）執行如酒後駕車、闖紅燈、違規（臨時）停車、超速、逆向、轉彎未依規定、未有適格駕照等重點交通違規執法，15日計取締各類重點交通違規44件。

市警三分局長劉怡宗呼籲，汽機車改裝排氣管、車燈（LED、HID）或拆除消音器等，不僅影響社會安寧，更易造成交通危險，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法處以新臺幣1800元至3600元罰鍰。同時警方強調，千萬不要僥倖酒後駕車，參加飲宴活動前，最好先指定不飲酒的親友擔任駕駛接送，或儘可能利用大眾運輸、請人代駕或呼叫計程車代步，以確保交通安全。

市警三分局表示，警方持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，並利用各種機會，加強宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造本市安全、順暢的行車空間。