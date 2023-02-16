柴油車檢測可預約　台東縣環保局推動便民服務

▲台東縣環保局推動柴油車檢測預約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為掌握柴油車排煙狀況，台東縣環保局平時除不定期執行路邊攔車排氣檢測，也配合中央「柴油車自主管理」政策，對維護空氣品質帶來正面效益，近年環保局為擴大便民措施，除增加前往偏遠離島地區服務地點及頻率，也提供一般民眾、公務機關、軍方、國營事業、客貨運業者等進行柴油車預約檢測，歡迎有需要的民眾以電話或網路申請預約，一同維護台東優良空氣品質。

台東縣政府表示，台東地形狹長，不論從北或從南而來的車主，常因路程考量而降低前往環保局檢測柴油車排煙的意願，為體恤車主的時間或路程不便性，特別提供電話預約申請到場檢測的服務，車主可先電話詢問環保局柴油車排煙檢測站的服務地點及時間，即可就近至指定地點檢測。



環保局指出，此項便民服務除可節省遠距車主路途時間，現場檢驗合格後，可立即取得全國環保機關皆認可的自主管理標章，即可通行各縣市空氣品質維護區，免受各環保局攔車檢驗。

環保局進一步表示，目前民眾預約方式可採電話預約及網路預約，預約電話089-384177，網路預約可選擇各縣市檢測站及檢測時間(https://mobile.epa.gov.tw/dce/checkinonline1.aspx)，今年度特別加碼贈送檢測通過的車主精美宣導品，感謝車主共同捍衛臺東環境品質的努力，如有相關問題，歡迎撥打洽詢專線089-384177，將有專人服務。