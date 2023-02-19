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雨水到！6禁忌一次看　4生肖注意身體

今起節氣「雨水」迎春！4生肖慎防氣喘發作　專家提醒6大禁忌

▲進入「雨水」，濕度逐漸升高。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2023年2月19日06點35分，節氣進入「雨水」，是大地回春的重要節點，自此之後氣溫開始回升，濕度逐漸升高，但冷空氣活動仍頻繁，天氣相當不穩定，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，寒濕邪氣是雨水節氣常會出現的病邪，尤其生肖是屬牛、龍、馬、羊的人特別要注意感冒、過敏性疾病，如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等。

楊登嵙以下依照食衣住行育樂來建議「雨水」開運養生與禁忌：

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一、食的養生與禁忌

1、應少吃酸味，多吃微甜甘潤，以養脾臟之氣，可選擇蓮子、紅棗、桂圓、百合、糯米、淮山、甘蔗、黃豆芽、綠葉蔬菜、甜椒、枇杷、芭樂、粥等；達到健脾養胃的目的，脾胃顧好了，體質就優良，年後不應盲目進補，建議多喝溫開水與食性平之物。

2、喝杯溫熱的紅糖薑棗茶，泡個熱水腳，微微出汗即可祛除外濕。同時，還要注意防止內濕。

3、注重於「防風祛濕」，建議將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰、……等食材，沖泡成茶飲，作為日常生活中的飲品，排解積蓄在人體內的濕氣，利尿、利便，就不怕濕體質帶來各種病症。

二、衣的養生與禁忌

1、天氣雖開始回暖，但氣候仍會多變，時冷時熱，故厚衣棉服不可驟減，以防風寒侵入而致病。

2、易下雨，濕衣裹身而感受寒濕會引發疾病，建議採用「洋蔥式穿搭」，用來應付冷熱難以捉摸的氣溫。

三、住的養生與禁忌

在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。穿襪子睡覺，盡量以棉、毛天然材質為主，不要勒太緊，以免影響循環，越睡越累；最重要是自己能感覺到舒服、溫暖，而不是束縛感，入睡時腳暖，比較容易睡得著、睡得深。

四、行的養生與禁忌

1、日夜溫差仍大，作息最好早睡早起，清晨出門運動，最好穿上外套，加強頸部與四肢保暖。

2、雨水節氣降雨多，出門最好帶把傘，這樣就可以避免冒雨涉水。

五、育的養生與禁忌

1、春天是向上萌發的季節，不是閉塞的時候，適合多嘗試多發展。用不著生別人的氣，或生自己的氣。在揚發的春季，忌火爆生氣、大動肝火。宜多接近青山綠水、多走動，將怒火、鬱悶疏泄。到空氣好的地方，吐舊納新，享受一下深呼吸的舒暢感。

2、人體的脾胃被濕邪所困，易導致中氣不足，氣血運行不暢，就會出現疲勞、乏力、頭昏腦脹等不適症狀；不少人到了春天就呵欠連連、昏昏沉沉沒精神，這就是「春睏」。這時最好的解決方法不是多睡覺，而是應當適當的運動，一則動能生陽，二則汗能排濕。

3、可進行和緩的運動，如飯後至戶外散步，若室外氣溫仍低，則可以爬樓梯、做家事，甚至原地踏步，都能溫和增進身體的活動量，卻不使身體過度勞動。

六、樂的養生與禁忌

雨水節氣想出門走走常常遇到下雨，臥室鋪上瑜珈墊立刻變成個人健身房，室內運動省錢又方便。想要好玩一點，就拿出健身環，搭配電動邊玩邊運動，既可促進血液循環還有娛樂效果。

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