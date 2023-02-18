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農曆2月要來了！「這生肖」中獎機率高　單身狗可望脫單

農曆2月即將來臨，最新生肖運勢出爐。（示意圖／PIXABAY）

▲癸卯兔年的農曆2月即將到來。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

下周一（20日）即將進入農曆2月，《科技紫微網》運勢專欄，針對生肖分析出下個月財運跟愛情桃花的運勢分析，其中生肖屬雞、羊、牛的人，財運特別旺；而生肖屬蛇、狗、虎的單身者，最有機會可以脫單，而有伴者的感情也很穩定，桃花跟愛情運好到讓人羨慕。

【財運旺生肖排名】

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生肖雞：

生肖雞在農曆2月長期投資案的報酬率增長幅度將會非常大，建議應看準時機，適時脫手，經商者則能找到新的商機。

生肖羊：

生肖羊在農曆2月可嘗試購買彩券，中獎機率將會非常高，但切記不可沉迷，以免玩物喪志，主業收入也會有所增長，正財偏財都暢旺。

生肖牛：

生肖牛在農曆2月投資標的方面會有實際的回報，存款帳戶裡可觀的數目進帳使他們心花怒放，但建議不要太揮霍。

【愛情運生肖排名】

生肖蛇：

單身的生肖蛇在農曆2月能將優點和聰明展現出來，吸引不少異性的注意。有伴侶者則是戀情發展將進入黃金期，此時雙方只要理性、冷靜，愛情上的不如意並不會影響感情。

生肖狗：

單身的生肖狗，在農曆2月幸福終於被看到了，可盡情享受愛與被愛的喜悅，有伴侶則是愛情的天空一片晴朗，不管是已婚或戀愛中的情侶，都可過得逍遙自在。

生肖虎：

單身的生肖虎在農曆2月將吸引不少異性的注意，是開展戀情的好時機，有伴侶者則是本月愛情運勢強盛，彼此能夠坦誠相待、互相包容對方缺點，相處十分融洽。

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