桃園山區突狂風大作！路樹橫倒砸車　警鋸樹排除障礙

▲突如其來的路樹從天而降砸中汽車。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名男子18日晚駕車行經桃園市蘆竹區仁愛路二段的山區道路時，突然狂風大作，導致路旁的1顆路樹應聲橫倒路中，男子閃避不及直接撞上受困。員警獲報到場後，趕緊實施交通管制，封閉單向車道，並且向附近住家借來鋸子，將橫躺在車道上的樹幹鋸除，費時10多分鐘後，終於排除了障礙，避免其他車輛發生二次危害。

▲造成車輛左照後鏡損壞，且車頭多處鈑金受損。（圖／蘆竹警分局提供）

由於突如其來的路樹從天而降，男子根本無法閃避，因此造成其小客車左照後鏡損壞，且車頭多處鈑金受損，所幸男子並未受到任何傷害。蘆竹分局蘆竹交通分隊分隊長吳偉輔及警員陳威丞、銀一銘等3人獲報到場後，也立即實施交通管制。

▲警方以鋸子切割後移除。（圖／蘆竹警分局提供）

但是擔心山區下坡路段視線不佳，橫躺在車道上的樹幹會對造成來往來車輛危害，因此員警決定立即動手排除障礙，並向附近住家借得鋸子，3人合力將大腿粗的樹幹鋸成數段後移除，約莫10餘分鐘後，才將障礙排除，大家也鬆了一口氣，解除交通管制，恢復雙向交通。蘆竹分局呼籲，駕車行經山區道路，請務必注意時速限制；下坡路段應使用低速檔行駛，並隨時注意道路狀況。