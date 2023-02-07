三峽「球棒隊暴徒」17秒砸車登論壇榜首　鄉民酸爆：世界看見台灣

記者許力方／綜合報導

三峽再現「球棒隊」！新北市貨車司機29歲林姓男子3日行經國道3號三鶯交流道時，因為被一輛白色賓士車「剪線」，雙方互不相讓，最後賓士車主撂人助陣，3名黑衣惡煞持球棒猛砸貨車，逞凶17秒後開車離開。整段過程全被行車紀錄器拍下，1分54秒的砸車影片事後被轉發上美國論壇Reddit，被鄉民發現「榮登」三寶版榜首，酸稱「台灣的人禽味再度揚名國際了」、「謝謝讓世界看見台灣」。

事發於3日下午2時許，林男駕駛小貨車要到三峽送貨，行駛在國3三鶯交流道時，出現一輛白色賓士車，突然從白色槽化線硬切到前方，差點釀成追撞，雙方在匝道互不相讓，一下交流道，賓士強行攔車還撂人助陣。行車紀錄器拍下，另一輛銀色小客車到場，3名黑衣惡煞分持球棒直衝貨車前，朝擋風玻璃猛砸，林男當下嚇得連忙報警「我被攔車了」，3煞逞兇17秒直到玻璃幾乎全碎，隨即開車離開。

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▲3煞持球棒砸毀貨車擋風玻璃 。（圖／記者陳以昇翻攝）



這段1分54秒的行車紀錄器影片一上傳臉書馬上引發討論，6日更被轉發到Reddit論壇的三寶版（Idiots In Cars），直指「貨車不讓道，慘遭球棒砸車。」登上當日最高排名討論文章，高達2萬5000多的瀏覽，並吸引超過1800則留言，網友紛紛問「台灣嗎？」「好像是，路牌上寫著土城，在台北南邊」，有內行人公布答案，「是的，這是台灣」、「台灣再次證明我的理論，除非你去靠近車輛，否則這裡是地表最安全的地方。」

三寶版上用路人驚嘆「那些人有台北的個性」、「他們直接叫另一車的暴徒」、「有三件事你最好請專家來：電氣設備、管路系統、拆解」、「道路救援」、「我肯定有一個APP附有這個功能：UberBeats」、「說真的，一看到有人拿著球棒下車，就他X的應該立刻離開現場，你的命應該比擋風玻璃更有價值。」

警方根據貨車上監視器，鎖定2輛涉案車輛，5日下午專案小組發現，22歲的張姓主嫌搭高鐵北上，隨即出動在板橋高鐵站將人拘提到案，另外也在嘉義拘提王姓共犯，其餘嫌犯仍在追查中。經了解，這群人是在3日從南部嘉義北上到三峽遊玩，行經國3時，因友人賓士與小貨車發生行車糾紛，才會持球棒砸車，單純偶發事件沒想到引起軒然大波，他們也不認識被害人，而網友質疑他們二車交換物品，其實是在傳遞口罩。

▼「球棒隊暴徒」17秒砸車登上論壇榜首（圖／翻攝Reddit）

