國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉「被打自找的」　2分鐘較勁影曝光

記者閔文昱／綜合報導

每當行車糾紛有「球棒隊」現身時，施暴一方往往會被社會大眾譴責，不過，近日一段行車紀錄器畫面卻出現不同以往聲音。一名貨車駕駛行駛在國道3號土城交流道時，疑不滿前車太晚打方向燈進入外側車道，於是一路緊貼前車右側車尾，甚至從路肩超車，就是不肯讓對方插入，最終雙方在出口處發生衝突。影片一出，引發議論。

一名網友在臉書「爆料公社」轉發一段行車紀錄器畫面，只見一輛貨車3日下午2點多行駛於國道3號土城交流道，並準備從最右側車道下交流道時，前方一輛白色賓士突然打燈插入貨車前方。為此，貨車駕駛也一路緊貼賓士車尾，雙方僵持不下，最終貨車司機從路肩加速超車，硬是開到賓士車前。

不過，雙方一下交流道，貨車隨及被前方另一輛白色賓士給擋下，隨後又有一輛灰黑色轎車抵達現場，眼見來者不善，貨車駕駛連忙報警「我被攔車了」，但還等不到警方到場，灰黑色轎車上就衝出3名手持棍棒的黑衣男子，並對著貨車一陣猛砸，直到貨車前方擋風玻璃幾乎全碎，3人才回到車上快速駛離現場。

▲一名駕駛不滿前車插隊，一路逼車，不料卻引來球棒隊一陣猛砸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片曝光後，馬上引發不同意見論戰，部分網友紛紛譴責貨車駕駛「都被插隊了，你還硬要逼上去，這就你的錯了」、「你不是跟他們玩的很開心嗎」、「明明賓士車都已經駛入自已前方主道了，是你自己硬要從右邊硬插回去的，被打自找的」、「人家都硬切進來了，還在那又要去擠，被砸剛好而已」、「自找麻煩！沒啥好討拍的」。

不過，也有網友認為「快下交流道插進來，其實那台白車更危險吧！一堆人就喜歡在快下交流道那硬插，誰會爽，每個人都讓一下，是要讓啥意思？看不懂～球棒下來砸車反而是對的？」、「唉，一堆人都愛檢討受害人，難怪台灣是鬼島，今天不讓車就活該被砸嗎？到底誰對誰錯」、「砸車還能被護航，台灣沒救了」。

另外，也有網友發現，灰黑色轎車3人先是將車內不明物品交由白車後才下車砸車，紛紛猜測「為什麼要拿東西給隔壁車？案情不單純哦」、「有毒品，怕警察一下子就來，然後另一邊的車牌可能假的」。