　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉「被打自找的」　2分鐘較勁影曝光

記者閔文昱／綜合報導

每當行車糾紛有「球棒隊」現身時，施暴一方往往會被社會大眾譴責，不過，近日一段行車紀錄器畫面卻出現不同以往聲音。一名貨車駕駛行駛在國道3號土城交流道時，疑不滿前車太晚打方向燈進入外側車道，於是一路緊貼前車右側車尾，甚至從路肩超車，就是不肯讓對方插入，最終雙方在出口處發生衝突。影片一出，引發議論。

一名網友在臉書「爆料公社」轉發一段行車紀錄器畫面，只見一輛貨車3日下午2點多行駛於國道3號土城交流道，並準備從最右側車道下交流道時，前方一輛白色賓士突然打燈插入貨車前方。為此，貨車駕駛也一路緊貼賓士車尾，雙方僵持不下，最終貨車司機從路肩加速超車，硬是開到賓士車前。

不過，雙方一下交流道，貨車隨及被前方另一輛白色賓士給擋下，隨後又有一輛灰黑色轎車抵達現場，眼見來者不善，貨車駕駛連忙報警「我被攔車了」，但還等不到警方到場，灰黑色轎車上就衝出3名手持棍棒的黑衣男子，並對著貨車一陣猛砸，直到貨車前方擋風玻璃幾乎全碎，3人才回到車上快速駛離現場。

▲一名駕駛不滿前車插隊，一路逼車，不料卻引來球棒隊一陣猛砸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲一名駕駛不滿前車插隊，一路逼車，不料卻引來球棒隊一陣猛砸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片曝光後，馬上引發不同意見論戰，部分網友紛紛譴責貨車駕駛「都被插隊了，你還硬要逼上去，這就你的錯了」、「你不是跟他們玩的很開心嗎」、「明明賓士車都已經駛入自已前方主道了，是你自己硬要從右邊硬插回去的，被打自找的」、「人家都硬切進來了，還在那又要去擠，被砸剛好而已」、「自找麻煩！沒啥好討拍的」。

不過，也有網友認為「快下交流道插進來，其實那台白車更危險吧！一堆人就喜歡在快下交流道那硬插，誰會爽，每個人都讓一下，是要讓啥意思？看不懂～球棒下來砸車反而是對的？」、「唉，一堆人都愛檢討受害人，難怪台灣是鬼島，今天不讓車就活該被砸嗎？到底誰對誰錯」、「砸車還能被護航，台灣沒救了」。

另外，也有網友發現，灰黑色轎車3人先是將車內不明物品交由白車後才下車砸車，紛紛猜測「為什麼要拿東西給隔壁車？案情不單純哦」、「有毒品，怕警察一下子就來，然後另一邊的車牌可能假的」。

ET快訊
銀行人妻副總裁遭性侵　同事闖進房洩慾「無套好多次」
拜登要出手了？外媒：美軍將擊落「中國間諜氣球」
元宵節12禁忌曝！命理師警告：「做這事」整年財運全掉光
餵母乳照誘人夫！　單親媽2個月「用掉4盒保險套」慘了
冒症狀才1個月！醫一照她「小腸全塞死」罹癌晚期　恐怖5警訊曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉「被打自找的」　2分鐘較勁影曝光

超毛！大過年頭一遭　彰化10天4起死亡車禍　　　

快訊／工廠大火燒輪胎！市府深夜示警「台南7區高雄3區關閉門窗」

快訊／台南新市工廠外「一排廢棄輪胎」全面燃燒　烈焰衝天

台中少年檢舉違停！遭幼兒園家長壓制搶手機　幼兒園遭1星負評灌爆

屏東8歲男童右膝公園卡欄杆　消防人員使用破壞器材順利脫困

快訊／騎車載雙胞胎兒　擦撞帳棚自摔…45歲女騎士倒地身亡

台中幼兒園前違停！少年拍照「被家長壓制奪手機」孩子都在旁邊看

警追賓士開3槍打死人遭起訴…死者母感動　基層警說出問題癥結

小6童過斑馬線一半遭猛烈撞擊亡　駕駛5萬交保

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

「許光漢林柏宏高嗎？香不香？」　王淨合作2男神：他們很驚人

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

全家出遊男童意外被丟包　草屯暖警溫柔安撫助返家

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉「被打自找的」　2分鐘較勁影曝光

超毛！大過年頭一遭　彰化10天4起死亡車禍　　　

快訊／工廠大火燒輪胎！市府深夜示警「台南7區高雄3區關閉門窗」

快訊／台南新市工廠外「一排廢棄輪胎」全面燃燒　烈焰衝天

台中少年檢舉違停！遭幼兒園家長壓制搶手機　幼兒園遭1星負評灌爆

屏東8歲男童右膝公園卡欄杆　消防人員使用破壞器材順利脫困

快訊／騎車載雙胞胎兒　擦撞帳棚自摔…45歲女騎士倒地身亡

台中幼兒園前違停！少年拍照「被家長壓制奪手機」孩子都在旁邊看

警追賓士開3槍打死人遭起訴…死者母感動　基層警說出問題癥結

小6童過斑馬線一半遭猛烈撞擊亡　駕駛5萬交保

她新婚才7天　痛打老公濺血送醫！自豪「超常發揮」嗆：還敢提要求

虎頭山滿地衛生紙！她怒「敬告女性山客」　留言戰翻：有化驗過？

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉「被打自找的」　2分鐘較勁影曝光

發人深省！金句盤點：「人之所以活得累，是因為想要的東西太多」

巴黎聖母院尖頂「年底歸位」　預計2024年底前全面開放

274元電費發票中千萬！ 　幸運得主在台電「這區」用戶

新鮮人一次還清「20萬學貸」被念虧了　鄉民曝1關鍵：一堆都賠光

「媽祖」顯現夜空　無人機秀慶元宵點亮北港小鎮

麥當勞前爆衝突！雲林猴衝駕駛座猛拉　40秒影片曝…BMW哥嚇傻

中國力求改善「對美關係」　因氣球事件前功盡棄

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

社會熱門新聞

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

快訊／載雙胞胎兒撞棚　女騎士自摔亡

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

即／大賣場男子突然倒地　送醫不治

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

幼兒園爆發違停衝突　1星負評灌爆

摩鐵針孔偷拍46正妹嘿咻！富家女拒愛遭監控

台南工廠外「一排廢棄輪胎」全面燃燒

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

更多熱門

相關新聞

基隆球棒隊砸店　被逮稱行車糾紛報復

基隆球棒隊砸店　被逮稱行車糾紛報復

基隆一間電梯工程行，去年12月30日遭不明人士持棒球棍破壞大門玻璃，廖姓老闆報案後，警今(2日)將26歲許男查緝到案，許聲稱與廖有行車糾紛才會下手，不過警方研判是被害人與前股東發生債權糾紛所致。

19歲無照男自撞爆胎　遭仇家砸車洩憤

19歲無照男自撞爆胎　遭仇家砸車洩憤

網嗆引糾紛開車撞門砸店　警速逮6嫌

網嗆引糾紛開車撞門砸店　警速逮6嫌

以為晚上拆鷹架…下秒驚見「高雄球棒隊動手」　

以為晚上拆鷹架…下秒驚見「高雄球棒隊動手」　

行車糾紛引不滿！他鐵鎚狂砸「全車滿目瘡痍」

行車糾紛引不滿！他鐵鎚狂砸「全車滿目瘡痍」

關鍵字：

球棒隊砸車

讀者迴響

熱門新聞

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

峮峮傳熱戀柯震東！網嗆「小鬼屍骨未寒」　男星怒發聲

少年拍照被搶手機！違停家長658字逼刪文

性慾「男＞女」是真的！原因揭曉

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

Bright「道明寺上身」記者會臭臉

男友往下舔…驚「酸酸的」！她秒愣　最美博士自爆每天聞

出差喝醉！銀行人妻副總裁遭同事性侵

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

班上成績最好≠出社會最厲害！蔡康永1句話掀戰

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面