快訊／路樹、招牌和鷹架都倒了！強風狂襲台中　今已5事故釀3傷

記者白珈陽／台中報導

寒流來襲，台中吹起強風，24日陸續發生多起招牌、路樹、鷹架倒塌事故，其中崇德路一段的路樹倒塌，壓中路過的2部機車，造成2名騎士、1名乘客受傷，幸送醫治療無生命危險，警方到場指揮交通，並通知養工處派員排除狀況。

▲台中北區崇德路路樹倒塌，造成3人受傷。（圖／民眾提供）

今日東北季風增強，台中市區、海線都有強風。消防局表示，上午8時48分，西屯區中清路家樂福前路樹倒塌，導致道路無法通行，無人受傷，民眾駕駛堆高機將路樹移至路邊，排除狀況；南屯區一處建地，上午11時許發生鷹架倒塌，無人受傷，由都發局修護科派遣挖土機協助清理，轄區第四警分局長李建興也親自到場坐鎮指揮。

▲南屯區建地鷹架倒塌。（圖／民眾提供）

北區崇德路一段，下午2時53分有路樹倒塌，壓到2機車，造成3人受傷，其中2人自行脫困，1人被壓在樹下，救護人員到場後協助搬移樹木脫困，3人送往中國醫藥大學附設醫院救治，無生命危險。

▲崇德路路樹倒塌。（圖／民眾提供）

海線方面，沙鹿區英才路一家火鍋店招牌也疑遭強風吹倒，有民眾將畫面錄影PO網，轄區清水警分局表示，下午2時33分獲報，店家招牌年久失修、加上季風增強而損壞掉落，員警到場擺放三角錐協助交管，避免發生二次災害，並聯絡許姓店長處理，無人受傷。

▲沙鹿區英才路火鍋店招牌倒塌。（圖／民眾提供）

大甲區大安港路一處路牌也不敵強風倒塌，幸無人受傷，轄區大甲警分局下午1時21分獲報並到場管制人車通行，台中市府也派員協助清除，進行相關緊急處理，目前狀況已排除。

▲大甲區大安港路路牌倒塌。（圖／民眾提供）