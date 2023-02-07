曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

▲涉嫌高市砸車擄人案的顏姓男子，2013年曾在台南街頭因兩派人馬相互尋仇，公然向敵方人馬開槍，地方傳聞他疑為明仁會南部要角。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

兩個月前涉嫌高雄街頭砸車押人綽號「紅豆仔」的顏姓男子，地方傳聞作風彪悍狠辣，顏男曾涉及2013年在台南街頭因兩派人馬相互尋仇，公然向敵方人馬開槍，造成另一派王姓男子頭部中彈，顏男逃亡5天在警方策動下帶槍投案，地方傳聞顏男疑為明仁會南部要角。

高雄市2022年12月5日凌晨接近1時左右，31歲的陳姓男子跟23歲的蔡姓女友人坐同一台車，經過高市前鎮區的翠亨北路時，遭7部車大陣仗包圍，對方下來不少人，一下車就持球棒砸車，甚至把陳姓男子押上車帶走，警方獲報之後成立專案小組，順利將人救出，並且抓到1車2人。陳男被救出之後，因手部受傷被送醫救治。被逮的分別是來自台南的37歲的顏姓跟22歲的賴姓男子，由高市警方依擄人與殺人未遂罪嫌送辦，經檢方被起訴後，2月6日剛交保獲釋。

據了解，該名顏姓男子來頭不簡單，2013年台南市新營區街頭深夜傳出兩派人馬衝突鬧事，1人在混亂中遭槍擊受傷，台南市警新營分局逮捕開槍的顏姓男子就是他。

新營分局指出，2013年12月16日晚間有兩派人馬疑似因談判破裂發生衝突，演變各自通知友人到場助陣、10多輛車在街頭追逐場面，混亂中有人拿出球棒砸車、還有人疑似拿出手槍開槍。21歲的王姓男子遭人開槍擊中下巴，經送醫急救後傷勢穩定。

警方連日來傳喚10多人釐清案情，在鹽水區逮捕涉嫌開槍的顏姓男子，並起獲制式手槍1把等相關證物，顏男在警訊中初步坦承犯行，全案訊後依人未遂、違反槍砲等罪嫌送辦。

地方人士指出，綽號「紅豆仔」的顏男，2個月前還涉嫌高市前鎮區砸車押人案，其以作風彪悍狠辣，傳聞他為明仁會南部要角，不容小覷。