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社會 社會焦點 保障人權

又見球棒隊！林口20黑衣人砸車　警到場人跑光…1分鐘砸完來不及抓

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市林口區一名男子停在家門口的小客車，遭20多名黑衣人持球棒砸車，車窗、板金嚴重毀損，男子發現立即報警，但警方趕到時，僅剩滿目瘡痍的銀色小客車，事後男子表示，曾在網路購物與賣家有消費糾紛，事後雙方調解未果不歡而散，懷疑因此結怨，警方鎖定犯案的20多人，將陸續傳喚到案。

▲▼林口區20多名黑衣人砸毀銀色小客車 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲林口區20多名黑衣人砸毀銀色小客車 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

8日凌晨4時許，警方接獲民眾報案，指稱林口區福林路39號前，半夜聽到棍棒敲打聲響，請求警方協助，警方派員到場，僅發現一部被砸的滿目瘡痍的銀色自小客車，車窗玻璃全破，板金嚴重毀損，完全沒發現施暴犯嫌。

▲▼警方到場僅剩被砸毀的小客車，施暴涉案人全跑光 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方到場僅剩被砸毀的小客車，施暴涉案人全跑光 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

事後車主現身，他表示日前有在網路購物與賣家有糾紛，雙方調解未果不歡而散，懷疑因此種下禍根，才會被報復；警方調閱相關監視器，發現涉案車輛從桃園到林口犯案，目前已掌握車號，陸續傳涉案人到案，朝妨害秩序、毀損罪嫌方向偵辦。

而砸車的影片也在網路上傳開，從「社會事新聞影音」的影片顯示，至少超過20名黑衣人，手持球棒朝這部銀色小客車猛砸，當地民眾抱怨，警方到場速度慢，人都跑光了，事後再用通知到案的方式，如果是別人來頂替，也難以查證，又無奈說，現在車停外頭都怕怕的，很怕哪天車子突然會被砸。

▲▼警方到場僅剩被砸毀的小客車，施暴涉案人全跑光 。（圖／記者陳以昇翻攝） 

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