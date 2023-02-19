南投5.0地震「離921震央僅17公里」　民驚：地鳴很大聲

▲這起鹿谷規模5.0地震震央，與921震央距離約17公里。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
記者陳俊宏／台北報導
幾乎全台有感！根據中央氣象局的地震報告，18日深夜11時49分發生芮氏規模的有感地震，震央位於南投縣鹿谷鄉，地震深度18.2公里，最大震度4級，有民眾驚呼「地鳴很大聲」。氣象粉專表示，本次震央與921震央距離約17公里，未來幾天仍要多留意地震。
這起規模5.0地震，南投縣、雲林縣、彰化縣震度4級，嘉義縣、台中市、嘉義市、台東縣、台南市、花蓮縣3級，高雄市、苗栗縣、澎湖縣2級，宜蘭縣、新竹縣、桃園市、新北市1級。
▼地震報告。（圖／氣象局）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書說，這起規模5.0地震+斷層+921震央進行套疊，正好在大茅埔-雙冬斷層、大尖山斷層、初鄉斷層及車籠埔斷層周邊，本次震央與921震央距離約17公里，未來幾天仍要多留意地震，「地底下的東西仍有許多未知，保持警覺就好，無須恐慌。」
南投縣長許淑華則在臉書表示，大家還好嗎？南投消防局各分隊目前尚未收到災情回報，請鄉親留意後續狀況，注意自身安全，縣府同仁隨時待命。
許多人留言，「有先聽到地鳴」、「地鳴很大聲，然後就開始搖」、「好恐怖，真的有聽到地鳴聲，還好搖動時間很短」、「埔里先鳴後震2下」、「南投市有感！而且有上下的感覺，嚇。」
▼震度圖。（圖／氣象局）
▼震源鄰近區域地質剖面圖。（點圖可放大／NCDR）
【 第011號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：112年02月18日23時49分09秒
震央位置：北緯23.7° 東經120.77°
震源深度：18.2公里
芮氏規模：5.0
相對位置：南投縣政府南南東方 23.4 公里 (位於南投縣鹿谷鄉)
各地震度級：
● 南投縣地區最大震度4級
4級：信義鄉、竹山、名間
3級：日月潭、魚池、南投市、玉山、國姓
2級：埔里、奧萬大、合歡山
● 雲林縣地區最大震度4級
4級：草嶺、古坑、斗六市
3級：土庫、四湖、水林
2級：麥寮
● 彰化縣地區最大震度4級
4級：員林
3級：彰化市
2級：二林、大城
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：阿里山、番路、民雄、義竹、太保市
1級：大埔
● 臺中市地區最大震度3級
3級：霧峰
2級：臺中市、梧棲、德基、大甲
1級：烏石坑、梨山
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：海端
2級：利稻、池上、鹿野
1級：長濱、成功、東河、卑南
● 臺南市地區最大震度3級
3級：佳里
2級：楠西、善化、新化、永康、七股、臺南市
1級：東山
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：花蓮市
2級：紅葉、光復、富里、銅門、鹽寮、西寶、玉里
1級：西林、磯崎、水璉、秀林、太魯閣、和平
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源
1級：甲仙、六龜、旗山、楠梓
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭
1級：三義、苗栗市、竹南
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山、澳花、大同、南澳、武塔、牛鬥、冬山
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：關西、五峰、竹東
● 桃園市地區最大震度1級
1級：新屋
● 新北市地區最大震度1級
1級：五分山
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