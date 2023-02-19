南投5.0地震「離921震央僅17公里」　民驚：地鳴很大聲

▲這起鹿谷規模5.0地震震央，與921震央距離約17公里。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

幾乎全台有感！根據中央氣象局的地震報告，18日深夜11時49分發生芮氏規模的有感地震，震央位於南投縣鹿谷鄉，地震深度18.2公里，最大震度4級，有民眾驚呼「地鳴很大聲」。氣象粉專表示，本次震央與921震央距離約17公里，未來幾天仍要多留意地震。

這起規模5.0地震，南投縣、雲林縣、彰化縣震度4級，嘉義縣、台中市、嘉義市、台東縣、台南市、花蓮縣3級，高雄市、苗栗縣、澎湖縣2級，宜蘭縣、新竹縣、桃園市、新北市1級。

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▼地震報告。（圖／氣象局）



「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書說，這起規模5.0地震+斷層+921震央進行套疊，正好在大茅埔-雙冬斷層、大尖山斷層、初鄉斷層及車籠埔斷層周邊，本次震央與921震央距離約17公里，未來幾天仍要多留意地震，「地底下的東西仍有許多未知，保持警覺就好，無須恐慌。」

南投縣長許淑華則在臉書表示，大家還好嗎？南投消防局各分隊目前尚未收到災情回報，請鄉親留意後續狀況，注意自身安全，縣府同仁隨時待命。

許多人留言，「有先聽到地鳴」、「地鳴很大聲，然後就開始搖」、「好恐怖，真的有聽到地鳴聲，還好搖動時間很短」、「埔里先鳴後震2下」、「南投市有感！而且有上下的感覺，嚇。」

▼震度圖。（圖／氣象局）



▼震源鄰近區域地質剖面圖。（點圖可放大／NCDR）



【 第011號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：112年02月18日23時49分09秒

震央位置：北緯23.7° 東經120.77°

震源深度：18.2公里

芮氏規模：5.0

相對位置：南投縣政府南南東方 23.4 公里 (位於南投縣鹿谷鄉)

各地震度級：

● 南投縣地區最大震度4級

4級：信義鄉、竹山、名間

3級：日月潭、魚池、南投市、玉山、國姓

2級：埔里、奧萬大、合歡山

● 雲林縣地區最大震度4級

4級：草嶺、古坑、斗六市

3級：土庫、四湖、水林

2級：麥寮

● 彰化縣地區最大震度4級

4級：員林

3級：彰化市

2級：二林、大城

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：阿里山、番路、民雄、義竹、太保市

1級：大埔

● 臺中市地區最大震度3級

3級：霧峰

2級：臺中市、梧棲、德基、大甲

1級：烏石坑、梨山

● 嘉義市地區最大震度3級

3級：嘉義市

● 臺東縣地區最大震度3級

3級：海端

2級：利稻、池上、鹿野

1級：長濱、成功、東河、卑南

● 臺南市地區最大震度3級

3級：佳里

2級：楠西、善化、新化、永康、七股、臺南市

1級：東山

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：花蓮市

2級：紅葉、光復、富里、銅門、鹽寮、西寶、玉里

1級：西林、磯崎、水璉、秀林、太魯閣、和平

● 高雄市地區最大震度2級

2級：桃源

1級：甲仙、六龜、旗山、楠梓

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：鯉魚潭

1級：三義、苗栗市、竹南

● 澎湖縣地區最大震度2級

2級：馬公市

● 宜蘭縣地區最大震度1級

1級：南山、澳花、大同、南澳、武塔、牛鬥、冬山

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：關西、五峰、竹東

● 桃園市地區最大震度1級

1級：新屋

● 新北市地區最大震度1級

1級：五分山