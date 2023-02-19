南投23：49發生規模5.0地震　「轟轟」兩聲地鳴超明顯

▲地震發生前，許多網友聽到「轟轟」兩聲地鳴。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣18日晚間11時49分發生規模5.0地震，震央位於南投縣政府南南東方23.4公里、南投縣鹿谷鄉，地震深度18.2公里，最大震度4級。地震發生後，許多網友紛紛發文表示聽到「轟轟」兩聲巨大的地鳴，「第一次聽到地鳴欸！」

有網友在PTT發文表示，地震前幾秒聽到非常大的聲音，隨後地震就來了，猜測聲音就是地鳴。也有網友在臉書發文表示，「我第一次聽到地震的地鳴！轟轟兩聲好明顯！」「有先聽到了地鳴聲音，然後上下震左右晃」、「剛剛地震我好像聽到地鳴後才感覺地震，是上下震動感覺震度沒這麼大」、「轟地一聲地鳴伴隨著劇烈搖晃，喚醒了細胞中某種深刻的記憶，睡意全消」。

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▲▼網友聽到地鳴後被搖醒。（圖／翻攝臉書）



據悉，地鳴產生的原因十分複雜，目前認為跟地震或火山活動等因素有關，當火山爆發或是地底下高壓蒸氣釋放時，都可能在空氣中產生震動，形成聲波，進而發生地鳴現象。

另外，世界各地不同的火山，其區域內發出的地鳴也有不同的頻率及波形等特性差異，就像是各個火山有著屬於自己獨特的語言一樣。

▼南投18日晚間11時49分發生規模5.0地震。（圖／氣象局）

