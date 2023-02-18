快訊／氣象局23:00發布「9縣市」濃霧特報　能見度不足200公尺

▲桃園到嘉義能見度不到200公尺。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

近日路上霧濛濛，氣象局18日23時持續發布濃霧特報，影響時間為18日晚上至19日上午，目前影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、馬祖地區。

氣象局指出，今天晚間西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園到嘉義以及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義市能見度也較低，民眾應注意行車安全。

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未來一週，19日中午起東北季風增強，可能挾帶境外污染物移入影響台灣空氣品質，多為橘色提醒等級，將持續至20日；21日至23日持續受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，民眾可隨時留意最新空氣品質資訊。

3日天氣概況：

19日上午各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下午起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

20日至22日清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

22日白天起至23日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。