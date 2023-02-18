快訊／南投23:49規模5.0極淺層地震　晃醒中台灣「深度僅18公里」

▲南投縣規模5.0地震，中台灣普遍有感。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／南投報導

南投縣鹿谷鄉18日深夜11點49分發生規模5.0地震，深度僅18.2公里，最大震度4級在南投縣信義鄉、雲林縣草嶺、彰化縣員林，中台灣明顯有感。南投縣消防局表示，目前暫無災情傳出。

中央氣象局指出，南投縣鹿谷18日深夜11點49分發生規模5.0地震，震央位在南投縣政府南南東方23.4公里。

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許多網友深夜被晃醒，紛紛留言「有先聽到地鳴」、「南投市，有感！而且有上下的感覺，嚇」、「嚇死了，正要睡結果搖很大」、「地鳴很大聲，然後就開始搖」、「台中覺得好大」、「彰化這裡沒收到警報，地震先來，震很大一聲，隨後左右搖動 」。

各地震度級：

● 南投縣地區最大震度4級

4級：信義鄉、竹山、名間

3級：日月潭、魚池、南投市、玉山、國姓

2級：埔里、奧萬大、合歡山

● 雲林縣地區最大震度4級

4級：草嶺、古坑、斗六市

3級：土庫、四湖、水林

2級：麥寮

● 彰化縣地區最大震度4級

4級：員林

3級：彰化市

2級：二林、大城

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：阿里山、番路、民雄、義竹、太保市

1級：大埔

● 臺中市地區最大震度3級

3級：霧峰

2級：臺中市、梧棲、德基、大甲

1級：烏石坑、梨山

● 嘉義市地區最大震度3級

3級：嘉義市

● 臺東縣地區最大震度3級

3級：海端

2級：利稻、池上、鹿野

1級：長濱、成功、東河、卑南

● 臺南市地區最大震度3級

3級：佳里

2級：楠西、善化、新化、永康、七股、臺南市

1級：東山

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：花蓮市

2級：紅葉、光復、富里、銅門、鹽寮、西寶、玉里

1級：西林、磯崎、水璉、秀林、太魯閣、和平

● 高雄市地區最大震度2級

2級：桃源

1級：甲仙、六龜、旗山、楠梓

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：鯉魚潭

1級：三義、苗栗市、竹南

● 澎湖縣地區最大震度2級

2級：馬公市

● 宜蘭縣地區最大震度1級

1級：南山、澳花、大同、南澳、武塔、牛鬥、冬山

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：關西、五峰、竹東

● 桃園市地區最大震度1級

1級：新屋

● 新北市地區最大震度1級

1級：五分山