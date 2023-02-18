快訊／南投23:49規模5.0極淺層地震　晃醒中台灣「深度僅18公里」

▲南投縣規模5.0地震，中台灣普遍有感。（圖／中央氣象局）
記者柯沛辰／南投報導
南投縣鹿谷鄉18日深夜11點49分發生規模5.0地震，深度僅18.2公里，最大震度4級在南投縣信義鄉、雲林縣草嶺、彰化縣員林，中台灣明顯有感。南投縣消防局表示，目前暫無災情傳出。
中央氣象局指出，南投縣鹿谷18日深夜11點49分發生規模5.0地震，震央位在南投縣政府南南東方23.4公里。
許多網友深夜被晃醒，紛紛留言「有先聽到地鳴」、「南投市，有感！而且有上下的感覺，嚇」、「嚇死了，正要睡結果搖很大」、「地鳴很大聲，然後就開始搖」、「台中覺得好大」、「彰化這裡沒收到警報，地震先來，震很大一聲，隨後左右搖動 」。
各地震度級：
● 南投縣地區最大震度4級
4級：信義鄉、竹山、名間
3級：日月潭、魚池、南投市、玉山、國姓
2級：埔里、奧萬大、合歡山
● 雲林縣地區最大震度4級
4級：草嶺、古坑、斗六市
3級：土庫、四湖、水林
2級：麥寮
● 彰化縣地區最大震度4級
4級：員林
3級：彰化市
2級：二林、大城
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：阿里山、番路、民雄、義竹、太保市
1級：大埔
● 臺中市地區最大震度3級
3級：霧峰
2級：臺中市、梧棲、德基、大甲
1級：烏石坑、梨山
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：海端
2級：利稻、池上、鹿野
1級：長濱、成功、東河、卑南
● 臺南市地區最大震度3級
3級：佳里
2級：楠西、善化、新化、永康、七股、臺南市
1級：東山
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：花蓮市
2級：紅葉、光復、富里、銅門、鹽寮、西寶、玉里
1級：西林、磯崎、水璉、秀林、太魯閣、和平
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源
1級：甲仙、六龜、旗山、楠梓
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭
1級：三義、苗栗市、竹南
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山、澳花、大同、南澳、武塔、牛鬥、冬山
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：關西、五峰、竹東
● 桃園市地區最大震度1級
1級：新屋
● 新北市地區最大震度1級
1級：五分山
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