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燈會小卡「爸爸的願望」藏洋蔥！3行字逼哭萬人：後座力好強…

▲▼2023台灣燈會在台北登場，觀光局加強力道吸引國際旅客來台。（圖／觀光局）

▲2023年台灣燈會正如火如荼登場。（圖／觀光局）

網搜小組／閔文昱報導

台灣燈會2月5日一路開展到19日，展區涵蓋整個信義區與東區商圈，吸引大量民眾前往參觀。有網友近日分享一張6年前逛燈會時拍下的一張心願小卡，只見上頭只簡單寫了3行字，但卻道盡了一名父親對於女兒的無盡思念。畫面一出，逼哭不少網友。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，他幾年前在逛燈會時，意外發現一張別具意義的心願小卡，內容寫道，「希望妳在天上，盡量快樂悠遊！（2月9日正好是妳50歲誕辰）」，最後落款留下「爸字106.2.9」，不難看出這是一張老父親寫給亡女的心願卡，內容雖無過多描述，但卻充滿情感，讓原PO看了不禁鼻酸「最後兩字淚崩」。

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▲原PO分享6年前逛燈會時拍下的心願小卡。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲原PO分享6年前逛燈會時拍下的心願小卡。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

貼文一曝光，馬上吸引1.5萬名網友按讚，紛紛留言感嘆「這位爸爸也7、80，或將近90歲了吧？想必他已經思念他女兒很久很久了」、「噢…後座力好強」、「這個路觀有洋蔥…」、「天下父母心，唯有當人父母才知道孩子在心中一輩子都是孩子」、「長大後才知道，好好照顧自己，讓父母安心，就是最簡單的孝了」。

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