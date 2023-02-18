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前國安會副秘書長楊永明宣布參選大安立委　蔡正元、張亞中現身力挺

▲楊永明宣布參選大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊永明宣布參選大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國安會前副秘書長楊永明今（18日）正式宣布參選2024台北市大安區立委。楊永明表示，他若進入立法院，將推動《危老條例》常態化、簡化危老建築物重建審查程序、放寬容積獎勵，並由政府主導大街廓都市再造，結合都市整體發展、將停車空間納入都更規劃，讓民眾能有安全住居。

楊永明18日上午在台大校友會館舉行記者會，正式宣布參選大安區立委，國民黨中常委劉大貝、孫文學校總校長張亞中、前立委蔡正元等人到場相挺。

談到參選大安區立委的初衷，楊永明表示自己居住、任教在大安區40多年，看到這幾年台灣經濟、科技、能源的問題，造成發展嚴重不均、人民生活不易，但民進黨執政七年來政策錯誤、貪腐疑雲，總把選舉利益擺在台灣福祉前面，使經濟缺乏明確發展方向。

楊永明也指出，未來十年是台灣關鍵的危險時代，今年也有可能發生新的台海危機，反對兩岸使用武力與威脅，但民進黨操作「抗中保台」造成台海危機，台灣需要有更審慎平衡的智慧戰略，才能遠離戰火，永保平安。

楊永明說，中華民國的民主與法治，是我們在台灣的寶貴成就、共同的生活價值與理念；中華民國憲法是我們最重要的法治依歸，是處理兩岸關係的最高原則，以此維持兩岸和平穩定，延續中華民國的生存發展。

楊永明舉例，自己在2008年獲得日本前首相中曾根康弘親自頒授「中曾根康弘獎」肯定，之後進入國家安全議會，又接手新聞局長，接著再次進入國家安全會議擔任副秘書長。期間，自己提出「東海和平倡議」處理釣魚台爭議，並參與和日本方面談判達成「台日漁業協議」，協助處理台日之間數十年的漁業糾紛。

楊永明認為，台灣需要熟悉國際局勢、監督國家政策、為人民發聲的立委，而擁有政務官經驗、國安專業的自己，最知道如何監督政府、因應兩岸議題，也承諾將與團隊也將延續大安區優質服務傳統。

記者會中，楊永明以土耳其大地震為例，提到大安區危老房屋的問題，誓言進入立院後將推動《危老條例》常態化、簡化危老建築物重建審查程序、放寬容積獎勵，並由政府主導大街廓都市再造，結合都市整體發展、將停車空間納入都更規劃，讓民眾能有安全住居，同時解決交通問題，後續也會陸續推出專業實際、民眾有感的系列政見。

劉大貝致詞時表示，自己是大安區的居民，大安區需要像楊永明這樣優質的立法委員。劉大貝說，楊永明是學者、是名嘴，也是兩岸關係和國家安全的專家——「站起來能說，坐下來能寫」，更重要的是，他是誠實、善良、正直的人，適合監督政府，非常符合民意代表的功能。

▼張亞中、蔡正元到場挺楊永明。（圖／記者黃克翔攝）

▼張亞中、蔡正元到場挺楊永明。（圖／記者黃克翔攝）

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