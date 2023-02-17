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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只想回饋！楊永明宣布參選大安區立委　承諾「不選市長或總統」

▲▼2020北威冬季論壇12/15舉行，包含劉憶如、谷月涵、李鎮宇、朱成志、楊永明、顏炳立等多名財經政治專家，從各個面向來剖析2021年全球經濟的機會與挑戰。圖為台灣大學政治系兼任教授楊永明。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊永明。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024除了總統選舉，還有立委選戰，北市第6選區 (大安區)中，藍營除了前議員羅智強、現任議員鍾沛君表態參選，前總統馬英九時期的國安會副秘書長楊永明也宣布加入初選戰局，17日更在臉書發文喊話，「我不是議員出身，但努力在大安基層走動，和各行各業的人士深談並了解許多在地需要解決的問題。沒有想選市長，沒有想選總統，只想回饋大安。」

楊永明今日在臉書發文表示，他是台大教授、國際關係、國際法、安全問題的專業學者，曾任新聞局長、國安會副秘書長、國際關係學會會長。但最重要的是，他是大安區的市民，特別向所有市民報告他決定投入大安區立委選舉。

楊永明指出，在蔡政府兩屆執政下，他看到台灣經濟政策的不明確、台海危機的風險，國會和政府缺乏國際國安專業的人才和知識，而他的家園需要熱心的人來服務。他說，大安區不只人才濟濟、商業化、國際化，更是台灣的櫥窗，「我相信，台灣的命運大安區最有感覺，所以我將爭取參選大安區立委。」

楊永明強調，他雖然不是議員出身，但努力在大安基層走動，和各行各業的人士深談並了解許多在地需要解決的問題。雖然他沒有太花時間經營網路粉絲專頁，但是會全心投入立委的專業工作與團隊全天候服務，「我相信永明的努力，大家的支持，一定天下大安。」

楊永明透露，他出生一個非常平凡的家庭，爸爸是鋁門窗工廠的員工、大樓管理員，而他秉承父訓，胸懷天下、戀戀鄉土，沒有想選市長也沒有想選總統，只想回饋大安，提供優質服務並專注問政，「我要成為大安立委，讓人民安康、台灣安全、國家安定！」

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