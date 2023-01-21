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氣溫驟降易釀心血管疾病好發　北榮桃園分院籲正視心血管健康

▲台北榮民總醫院桃園分院心臟內科醫師張皓智表示，冬季氣溫驟降易釀心血管疾病號發，籲請民眾正視自身心血管健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台北榮民總醫院桃園分院心臟內科醫師張皓智表示，冬季氣溫驟降易釀心血管疾病好發，籲請民眾正視自身心血管健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

時序進入冬季氣溫普遍偏低，此階段是心血管疾病好發季節。台北榮民總醫院桃園分院心臟內科醫師張皓智指出，氣溫驟降會導致血管收縮，進而使血壓飆升，若身體原先就有動脈粥狀硬化問題，此時容易因血管阻塞或是粥狀動脈硬化斑塊破裂引發各種相關病症。榮總桃園分院自2016年建置心導管中心，採用與醫學中心同等級儀器設備，能提供緊急心導管治療，也籲請民眾重視自身心血管問題。

張皓智表示，常見心血管疾病包括腦中風、心肌梗塞與主動脈剝離等，根據世界衛生組織統計，心血管疾病是全球死亡的頭號殺手，台灣衛生福利部死因統計資料顯示，心血管疾病每年造成的死亡人數遠遠超過癌症奪走人命。日常生活裡也不時從媒體報導得知名人因心血管疾病驟逝訊息，感到驚訝與惋惜同時，應該提醒著自己正視心血管健康重要性。

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▲台北榮總桃園分院心臟內科醫師張皓智籲請民眾重視自身心血管的健康，圖為心血管阻塞患者心電圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台北榮總桃園分院心臟內科醫師張皓智籲請民眾重視自身心血管的健康，圖為心血管阻塞患者心電圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張皓智認為，心血管疾病最常見的是急性心肌梗塞。此疾病肇因於供應心臟氧氣的冠狀動脈阻塞，導致氧氣與養分無法輸送到心肌細胞，造成心臟肌肉組織永久受損壞死，須儘快以藥物及心導管介入，來改善冠狀動脈之血流。現代人生活型態伴隨工作壓力大、抽菸、少運動、外食等因素，導致罹患心血管疾病的年齡越來越輕，心導管的檢查與治療也越發重要。

張皓智解釋，心導管是以直徑約二至三毫米之細管，經由橈動脈或股動脈進入動脈系統，並於冠狀動脈入口注射顯影劑攝影。可即時確認冠狀動脈是否有阻塞情形，若有明顯阻塞情形，可以氣球擴張術與血管支架置放術將狹窄病灶處撐開，以達到疏通血管功效。

▲台北榮總桃園分院被有醫學中心等級心導管設施，圖為醫師為心血管阻塞患者進行心導管手術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台北榮總桃園分院被有醫學中心等級心導管設施，圖為醫師為心血管阻塞患者進行心導管手術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北榮民總醫院桃園分院舉例，日前一位年約七十歲、不抽菸也無慢性疾病的阿嬤，如同日常於社區內參加活動，活動到一半突然感覺到胸悶不適與冷汗直流，經緊急送醫，診斷竟為急性心肌梗塞。院方立即為阿嬤安排心導管檢查後，發現心臟最重要的左前降支完全阻塞，所幸阿嬤及時就醫，經由心導管緊急行氣球擴張術及血管支架置放術，症狀及時獲得緩解。術後經藥物治療及心肺復健，目前已恢復正常生活。

桃園分院院長盧星華強調，有關心血管疾病，除高血壓、糖尿病、高血脂等需積極控制外，若有胸悶、活動易喘氣等症狀，務必及早就醫檢查。台北榮總桃園分院具有完備的心臟血管檢查設備，包括心臟超音波、心肌缺氧情形運動心電圖、觀測心律心電圖等，均有專任心臟內科醫師診治。院方從2016年建置心導管中心，採用與醫學中心同等級儀器設備，不僅提供緊急心導管及時治療，也可提供常規介入性檢查，讓桃園榮民、榮眷與市民在地就能獲得高品質醫療服務。

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