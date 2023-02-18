今年首颱「珊瑚」最快下周一生成　專家曝機率8成！對台影響出爐

▲下周一(2/20)生成今年第1號「珊瑚」颱風機率約8成。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓東方海面生成熱帶擾動99W，氣象專家賈新興今(2/18)表示，該熱帶擾動預計明天(2/19)生成熱帶性低氣壓，下周一(2/20)生成今年第1號「珊瑚」颱風機率約8成，不過不影響台灣。

氣象專家賈新興在臉書上發文指出，下周一(2/20)今年第1號「珊瑚」颱風生成機率約8成，不影響台灣。他進一步說明，明天周日(2/19)白天及下周五(2/24)晚上東北季風增強， 明天基隆、北海岸、東北角、宜花有零星短暫雨，白天起東北季風漸增強、第一個熱帶性低氣壓生成機率高，明天起宜蘭連續雨並有局部較大雨勢發生的機率 。

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▲賈新興預估「珊瑚」颱風若生成後的北轉路徑。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興指出，下周一(2/20)到下周四(2/23)東北角、宜花有零星短暫雨，下周一今年第1號「珊瑚」颱風生成機率約8成。

下周五(2/24)晚上東北季風增強，下周五至下周六(2/24~2/25)桃園以北及宜花東有局部短暫雨，2/26到2/27東北角及宜花東沿海一帶易有零星短暫雨。不過後期預報不確定性略高，需留意最新預報資訊。