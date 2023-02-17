熱帶擾動生成！挑戰增強成第1號颱風「珊瑚」　最新路徑出爐

▲熱帶擾動生成，離台灣距離遠。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

菲律賓東方海面生成一個熱帶擾動99W，臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，該系統有機會進一步增強為熱帶低壓，挑戰生成今年第1號颱風「珊瑚」，不過成颱機率不高。中央氣象局表示，受99W影響，下周一除迎風面的北部、東半部外，連恆春半島、南部山區也會有局部短暫雨。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，目前在菲律賓東南方有一個熱帶擾動99W正在發展，至少可達熱帶低壓但挑戰第1號「珊瑚」颱風碰運氣，根據模式預估，99W在本週末會沿著菲律賓東岸移動，下周一抵達菲律賓東北角後，再轉向東北，此路徑與雲雨帶擦邊而過，降雨會以東部、北部為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

颱風論壇表示，熱帶擾動北上過程中，會遇到東北季風增強、冷空氣南下，不過因熱帶擾動位置偏東就北轉，因此帶來的水氣也較少，出現劇烈雨勢或發生共伴效應的機率低，不過在該系統北轉前都要特別注意。

氣象局預報員廖經翔表示，熱帶擾動位置在菲律賓東方海面，離台灣有一點距離，在北移過程中東北風也會增強，因此會限制該系統發展，增強為熱帶低壓或颱風的機率不高，不過下周一會帶來水氣，使恆春半島、南部山區有局部短暫雨。