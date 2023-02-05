元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

▲今天水氣增多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）是元宵節，中央氣象局對宜蘭縣、台東縣發布「大雨特報」，東北風影響，宜蘭地區及綠島有局部大雨發生。氣象專家賈新興提醒，留意周一新竹以北沿海有較強雨勢、伴隨強風及春雷。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



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氣象局說，今天（5日）華南雲雨區帶來較多的水氣，北部及東半部容易降雨，中部地區亦有零星降雨可能，南部地區雲量較多；溫度方面，雖然東北季風減弱，但因雲量較多的關係，氣溫變化不大，各地夜晚清晨低溫約16到19度，北台灣高溫18到21度，其他地區22到25度，南部內陸地區可以來到27、28度。

氣象局指出，周一鋒面通過，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，此外，東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率；周二東北季風增強，周三東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，天氣上轉為迎風面的降雨為主，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五東北季風再增強，周六東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

賈新興提到，今天、周一水氣增多，台中以北、基隆北海岸及宜花東有短暫雨，留意周一新竹以北沿海有較強雨勢、 伴隨強風及春雷。