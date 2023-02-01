平流層暖變！恐又要冷　鄭明典PO「特別降溫訊號」

▲多模式平均的氣溫預報趨勢。（點圖可放大／翻攝鄭明典臉書）



記者陳俊宏／台北報導

每到冬季，不少人會關注北半球極地渦旋是否有什麼變化，如有平流層暖變，就有可能帶來暴風雪或超寒冷的天氣。中央氣象局長鄭明典今天（1日）在臉書表示，第一報出現特別的「降溫訊號」！這次的平流層暖變可能對台灣天氣有影響，值得持續關注。

鄭明典貼出「多模式平均的氣溫預報趨勢圖」說，灰色底是過去時間，無底色部分是預報；黑色線是最近一報，其他原色是早先的預報，這種比較是看預報趨勢的調整方向。

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鄭明典提到，現況是由一個低點回暖中，還不到最高點，越近的預報回暖越明顯，現在看的是後半段黑色線的降溫趨勢，這個時間尺度和「平流層暖變」的影響時間差不多。

▼如有平流層暖變，就有可能帶來超寒冷的天氣。（圖／資料照）

鄭明典指出，當有「平流層暖變」現象時，模式預測常常會有「大誤差」，所以這裡還無法詮釋為預測，只能說這次的平流層暖變，可能對台灣天氣有影響，值得持續關注！有網友詢問，大約何時降溫？鄭回「不知道」。

鄭明典曾解釋，平流層暖變是北極上空平流層氣溫急速上升，代表高層極渦消散，可能影響對流層天氣，這種現象稱為平流層暖變，通常發生在冬季。

氣象專家賈新興也曾在臉書指出，平流層突然變暖現象簡稱SSW（stratosphere sudden warming），一般發生在每年10月至隔年3月，最常發生在1至2月，以北半球來說，平均10年約發生5至6次；SSW發生於離地面約10至50公里左右的高空，容易讓高空氣流出現蛇行南北擺盪的型態，意味著確實容易在全球各地，觸發持續性高溫或低溫的天氣，端看高空槽線／脊線的位置。