　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

平流層暖變！恐又要冷　鄭明典PO「特別降溫訊號」

（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲多模式平均的氣溫預報趨勢。（點圖可放大／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

每到冬季，不少人會關注北半球極地渦旋是否有什麼變化，如有平流層暖變，就有可能帶來暴風雪或超寒冷的天氣。中央氣象局長鄭明典今天（1日）在臉書表示，第一報出現特別的「降溫訊號」！這次的平流層暖變可能對台灣天氣有影響，值得持續關注。

鄭明典貼出「多模式平均的氣溫預報趨勢圖」說，灰色底是過去時間，無底色部分是預報；黑色線是最近一報，其他原色是早先的預報，這種比較是看預報趨勢的調整方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典提到，現況是由一個低點回暖中，還不到最高點，越近的預報回暖越明顯，現在看的是後半段黑色線的降溫趨勢，這個時間尺度和「平流層暖變」的影響時間差不多。

▼如有平流層暖變，就有可能帶來超寒冷的天氣。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

鄭明典指出，當有「平流層暖變」現象時，模式預測常常會有「大誤差」，所以這裡還無法詮釋為預測，只能說這次的平流層暖變，可能對台灣天氣有影響，值得持續關注！有網友詢問，大約何時降溫？鄭回「不知道」。

鄭明典曾解釋，平流層暖變是北極上空平流層氣溫急速上升，代表高層極渦消散，可能影響對流層天氣，這種現象稱為平流層暖變，通常發生在冬季。

氣象專家賈新興也曾在臉書指出，平流層突然變暖現象簡稱SSW（stratosphere sudden warming），一般發生在每年10月至隔年3月，最常發生在1至2月，以北半球來說，平均10年約發生5至6次；SSW發生於離地面約10至50公里左右的高空，容易讓高空氣流出現蛇行南北擺盪的型態，意味著確實容易在全球各地，觸發持續性高溫或低溫的天氣，端看高空槽線／脊線的位置。

ET快訊
快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪
台南龍崎重機騎士慘死身份曝！　建材龍頭前經理
壽司郎「蒸發36.8億」股價GG！　17歲屁孩舔醬油罐
看完煙火　新北年輕夫妻昏倒租屋處！1死1獲救
乙武洋匡分手混血女友！　偕新嫩妹同居
薔薔扮藝妓「被各種A錢」怒了！　日本店家被狂洗剩2顆星
女大生喝掛男同學硬上…震醒一旁閨蜜　無恥問：我可以試試嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

下波人事調整！國營、轉投資事業董座換人？王國材曝討論時間點

明起迎雨！周末「補班日雨彈襲半個台灣」　漸入春溫差逾10度

搭高鐵拒換靠窗位　妹子遭情勒「一家3口想坐一起」！結局超狂

魚會口渴嗎？他認真科普「喝爆尿爆」　網驚：叫我怎麼溯溪

《灌籃高手》這一幕看到哭！「女友狂嘖嫌幼稚」他當場怒分手

科大招生寒冬！學測考生增逾2千人　專家：將加速技職體系崩壞

計程車司機載到「輔大陳若儀」6字曝長相！　小姑抹黑壓力大瘦2kg

平流層暖變！恐又要冷　鄭明典PO「特別降溫訊號」

爺爺長照費用每個月6萬元　26歲女崩潰求問「怎麼負擔得起」

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

顏佑庭驚喜回歸《營業中》　秀拉花功力..客人讚：100分

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

下波人事調整！國營、轉投資事業董座換人？王國材曝討論時間點

明起迎雨！周末「補班日雨彈襲半個台灣」　漸入春溫差逾10度

搭高鐵拒換靠窗位　妹子遭情勒「一家3口想坐一起」！結局超狂

魚會口渴嗎？他認真科普「喝爆尿爆」　網驚：叫我怎麼溯溪

《灌籃高手》這一幕看到哭！「女友狂嘖嫌幼稚」他當場怒分手

科大招生寒冬！學測考生增逾2千人　專家：將加速技職體系崩壞

計程車司機載到「輔大陳若儀」6字曝長相！　小姑抹黑壓力大瘦2kg

平流層暖變！恐又要冷　鄭明典PO「特別降溫訊號」

爺爺長照費用每個月6萬元　26歲女崩潰求問「怎麼負擔得起」

特斯拉中國營收「不再翻倍」　增速降至31%輸給美國、全球

台中夜店散場推擠口角　白目男竟罵警三字經！被噴辣椒水狼狽上銬

藍營猛打「人格毁滅」戰？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

施柏宇搶穿Balenciaga「3XL運動鞋」迷倒韓妞　BV瑪莉珍鞋搭金扣環超美

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

巷口撿回小幼幼　養4年變「肌肉袋鼠」嚇到家人：沒想到這麼壯

50元爽吃8塊雞！麥當勞兔年優惠券　麥粉「狂推1組合」：省錢有感

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

台南市區聯結車撞機車「女騎士遭輾過」　消防員拖出搶救送醫不治

巧克力控快衝！　2月限定全新「77乳加泡芙」開吃了

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

12生肖2月運勢曝！命理師：「這類人」財運超旺

用餐時間吃孫東寶　「才3桌」他傻了

不用等到閏二月！立春就拜土地公　招財「5水果」必備

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」

雨區擴大時間曝　5天預測圖「2地區下最多」

更多熱門

相關新聞

今晚轉雨！　「立春」下最大

今晚轉雨！　「立春」下最大

晚起變天，周六「立春」下最大！天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天（1日）晚間東北季風增強，一直影響到周末；周六補班日時有華南雲雨帶通過，除了迎風面以外，中北部各地也都有持續性的降雨發生。

雨區擴大時間曝　5天預測圖「2地區下最多」

雨區擴大時間曝　5天預測圖「2地區下最多」

今晨5.7℃！　明變天「雨最多」時間曝

今晨5.7℃！　明變天「雨最多」時間曝

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局鄭明典平流層暖變賈新興

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

買車「講這5句話」準備當肥羊

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

「5大補貼」別忘了申請！　金額最高10萬、3／31截止

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面