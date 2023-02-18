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228連假期公共運輸轉乘優惠　國道客運、台灣好行超好康

▲▼ 228節日連續假期實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，以及公共運輸轉乘優惠，請大家多搭乘使用，方便又省錢。（圖／嘉義區監理所提供）

▲ 228節日連續假期實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，以及公共運輸轉乘優惠。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，交通部公路總局訂於112年228節日連續假期實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，期間為112年2月24日0時至112年2月28日24時止。

搭乘87條國道客運享平日優惠價或原票價85折；轉乘在地客運優惠部分，民眾搭乘所有國道客運路線、臺鐵及台灣高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，將提供基本里程或一段票免費優惠，以吸引民眾搭乘，減少使用私人運具，促進交通更為順暢。

另考量228節日連假民眾除返鄉外，亦可能於閒暇時出遊，為避免民眾開車前往觀光景點造成周邊道路交通壅塞，112年228節日連假實施48條「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠措施，優惠期間比照前揭時段，以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

至東部地區優惠部份，於112年2月25日0時至112年2月28日24時止，實施在地有腳租車優惠及宜花東加碼行銷優惠持國道客運票證，前者向宜花東地區指定業者租車享優惠，持指定業者租賃汽機車憑證，與客運去程及回程票根或購票證明，享回程車票優惠，租汽車者票價折200元、租機車者票價折100元；後者持東部在地合法旅宿業住宿憑證及台灣好行套票，享東部指定國道客運路線4人同行1人免費，回程再享總票價折抵200元，兩項優惠僅可擇一使用。

此外，嘉義市監理站提醒您，出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及市區公車路線相關乘車訊息；另搭乘大眾運輸工具，場站及車廂內仍須配戴口罩，如中央流行疫情指揮中心公布新的規定，則依新規定實施，請大家配合相關防疫措施。

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