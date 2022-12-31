今湧返鄉出遊車潮！「省道15處地雷路段」出爐　搭國道客運8.5折

▲公路總局預估元旦連假蘇花路廊將出現大量車潮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(12/31)是元旦連假首日，公路總局預估今會湧現返鄉及出遊車潮，省道將有15處易塞路段，包括台9線蘇花路廊、南迴公路等。

元旦連假首日，公路總局預測省道有15處易壅塞路段，其中銜接國道之快速公路，包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道等較塞。

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主要城際道路，包括台61線鳳鼻至香山、中彰大橋、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路；以及觀光景點周邊道路，包括北部台2線關渡至淡水、台2線萬里至大武崙、台3線大溪及大湖，東部台9線礁溪等，也都是易塞路段，公路總局建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

根據公路總局統計，昨(12/30)天西部國道客運共計行駛7328班次，疏運13萬6846人，疏運人數較110年同期減少4.8%；東部國道客運路線共計行駛1593班次，疏運2萬9256人，疏運人數較110年同期減少0.7%。

公路總局表示，已請客運業者於112年元旦連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，連假也推出國道客運平日優惠或平均8.5折優惠措施，建議民眾有返鄉旅運需求可搭乘公共運輸，搭乘時配合量測體溫及相關飲食規定。

