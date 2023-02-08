獨／撐不住了！4條國道客運路線2／13起調漲票價　「最高漲近1成」

▲成本高漲，台北客運9023等路線調整票價，圖非該路線。（示意圖／台北客運提供）

記者李姿慧／台北報導

人事和物價成本高漲，又有國道客運撐不住了，台北客運、桃園客運、三重客運分別營運的4條國道客運路線2月13日起調漲，漲幅約3%到9.2%。客運業者表示，國道客運票價核定上限若再不檢討，下一波恐怕會有國道客運路線評估停駛。

客運成本高漲，業者撐不住調整票價，其中桃園客運和三重客運聯營的9005桃園-台北市府、9005A桃園經永安路-台北市府等路線，2月13日起將調票價，9005桃園到台北市府90元調到96元，將貴6元，漲幅約6.7%；9005A桃園經永安路到台北市府票價則將從85元調到91元，漲幅約7%。各區間平均漲幅全票約5到6元、半票漲2到3元。

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台北客運和桃園客運聯營的9023桃園-捷運劍潭站、9023A中正藝文特區-捷運劍潭站等國道客運路線，2月13日起也將縮小票價優惠，其中台北到桃園票價將從65元調漲到71元，將貴6元，漲幅約9.2%；台北到中正藝文特區票價將從55元漲到57元，漲幅3.6%。

台北客運總經理李建文表示，北市、新北市聯營公車針對駕駛調薪6千元，業者人事成本飆升，加上油料成本也墊高，以及車輛折舊等，相關成本大幅提升，因此不得不調整票價，但都在核定票價上限內調整，等同優惠減少。

不過李建文強調，國道客運票價核定上限已經近20年沒調整，包括台北到基隆等路線票價早都已經調到上限，目前想反映成本都沒空間調整，未來一定要檢討，否則有些路線無法經營下去，一定會有國道客運業者停駛一些路線，譬如1573內科到基隆路線，恐怕將列入下一波停駛評估。