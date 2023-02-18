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大陸 大陸焦點 特派現場

好友酒後翻臉互毆…黑衣男遭「火鍋湯澆頭」熟了　炸出火球畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友近日熱轉一段火鍋店鬥毆的影片，震驚大批網友。陝西西安某火鍋店內，多名男女鬥毆，用酒瓶互毆，更有人拿起火鍋直接往人頭上潑熱騰騰的火鍋湯，現場火光沖天。事後，警方通報稱，4人相識，是同鄉，疑因言語不和，發生口角，繼而動武。

▲▼西安火鍋店互毆。（圖／翻攝自影片）

▲西安火鍋店互毆。（圖／翻攝自影片）

據《瀟湘晨報》報導，事發地位於西安雁塔區麻一生西航涮涮（新安路店）。影片中，一名女子拿起酒瓶砸向一名身穿白色外套的男子。隨後，白色外套男子也用酒瓶進行還擊。

另一則影片顯示，一名黑色外套的男子用酒瓶砸向女子，隨後又被另一名身著短袖男子用酒瓶擊中頭部。隨後，短袖男子提起裝滿滾燙火鍋湯的鍋具，潑向黑色外套的男子。黑色外套的男子最後捂臉，踉蹌險些跌倒。

周圍顧客以及涮涮店工作人員被嚇得四散躲避，現場有人在試圖勸架但沒有成功。涮涮店桌子和椅子都被弄亂，地上也都是酒瓶和湯汁。

▲▼西安火鍋店互毆。（圖／翻攝自影片）

據西安市公安局雁塔分局官方微博發布，2023年2月15日20時43分，該局等駕坡派出所接警，稱在新安路某餐館發生打架。

經查，王某1、耶某（女） 、魏某和王某2 （4人系同鄉） 等人於2月15日晚聚餐飲酒。期間，王某1、耶某因言語不和發生衝突，王某1、耶某、魏某、王某2持酒瓶、飲料瓶等互毆，魏某用火鍋湯潑撒他人。

通報強調，王某1、耶某、魏某、王某2的行為違反《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規定，涉嫌尋釁滋事罪。公安局已依法立案偵查，對以上4人刑事拘留，案件正在辦理。

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