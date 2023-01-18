休旅車、機車險互撞上演全武行　警到場2人不演了、不提告

▲1輛休旅車今上午在桃園市大園區某超商前欲倒車時，差點撞上機車，雙方口角後互毆。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓機車騎士今（18）日上午在大園區大觀路上某超商準備停車時，正巧一輛休旅車欲倒車險些撞上機車，2人下車爭論起口角進而爆發肢體衝突，路人發現後報警處理，警方趕抵時，2人已停止互毆，其中休旅車葉姓駕駛手持手電筒準備攻擊，警方訊問時2人均表示暫不提告訴，筆錄後將2人依違反社維法裁罰。

▲1輛休旅車今上午在桃園市大園區某超商前欲倒車時，險些撞上機車，2人互毆後，休旅車葉姓駕駛返回車內拿出手電筒。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

大園警方指出，49歲的張姓騎士今天上午7時許，騎車經過大園區大觀路某超商前欲停車時，駕駛休旅車的26歲葉姓男子突然倒車，差點撞上機車，張姓騎士憤而與葉起口角，2人一言不好相互扭打在地，路人見狀趕緊報警處理，葉男起身後回車上拿出手電筒欲攻擊張男。

▲1輛休旅車今天上午在桃園市大園區某超商前與機車騎士互毆，警方到場後發現葉姓男子手持手電筒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局潮音派出所員警獲報趕到現場，只見2人仍然互罵，但已無互毆情事，員警見葉男手持手電筒，初步檢視2人身上沒有明顯傷勢，員警將2人帶回派出所偵訊，雙方都表示暫不提告，訊後依違反社會秩序維護法將2人送辦裁罰。