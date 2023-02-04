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檢舉博士違停叔引爆街頭PK　碩士正義哥贏了拳腳輸掉官司

▲在桃園監獄服刑的廖姓與林姓受刑人因上廁所起爭執，雙方互毆掛彩，廖提告林殺人未遂與傷害。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲碩士正義哥檢舉博士違停叔，2人互嗆後當街打鬥，目擊者形容有如拳擊賽。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名碩士正義哥2020年拍照檢舉開車停在在紅線的博士違停叔，2人互嗆進而扭打，路人目睹有如拳擊賽的街頭PK、不敢靠近，紛紛報警處理。正義哥因年輕力壯將違停叔揍得比較慘，被依傷害罪判處拘役50天，他堅稱自己被打成腦震盪，告對方求償211萬餘元，台北地院審理認定雙方互毆都有錯，正義哥損失沒那麼多，判違停叔僅須賠償4萬餘元，但正義哥也要賠對方5萬元，均可上訴。

本案發生於2020年11月30日晚間7點多，當時34歲的正義哥看見當時55歲的違停叔，把轎車停在北市萬壽路1家超市前的紅線區，他認為違停叔影響交通，用手機拍照蒐證打算檢舉，違停叔坐在駕駛座等朋友買水果，瞄見正義哥的舉動，立刻下車從後拍肩攔住對方，用台語質問「你是在拍什麼意思」。

2人相互大小聲後開始動手，路人目睹2男嘴裡發出「呼呼哈哈」的吼聲，在大雨中有如拳擊般歇斯底里PK，都站得遠遠旁觀，違停叔有博士學位，但他身高僅約160公分、體重不到60公斤，不敵身高逾180公分、體重近百公斤的碩士正義哥，對峙沒多久就遭對方壓在地上揍，違停叔掙扎起身躲開，坐在人行道長凳上摸著頭，邊喘氣邊大喊「叫警察啦」。

▲▼錄影,拍照,蒐證,偷拍,拍攝,手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲拍照檢舉路邊紅線違規停車，卻引發街頭互毆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突然2人各自低頭彎腰在地上找尋自己被打落的眼鏡跟手機，正義哥疑似懷疑違停叔拿走他的東西，搭住對方手臂大叫「手機」，違停叔後退一步忙說「我沒拿你的東西，我幫你找，找我的手機」，正義哥找齊掉落物後，走向違停叔連推對方頭部2次，怒嗆「蛤！衝三小啊」，然後拎著雨傘揚長離開。

有人錄影2男衝突過程，交給獲報趕來的警員找到正義哥。違停叔留在現場頭臉掛彩、鮮血淋漓，被送醫幸無大礙，他告正義哥涉嫌傷害，指控正義哥先動手，用力「貓」了他10幾拳，還把他摔在地上跪壓著他又踹他、造成他頭暈目眩，他因罹患五十肩、抬不起手，根本無力還擊。

正義哥到案反批違停叔從後揮拳偷襲他，害他腦震盪仍不罷手，他僅推擠還擊沒出拳，屬於正當防衛，也告違停叔涉嫌傷害，正義哥並請求法官不要因為年紀、體重、身高這些偏見因素來下判斷。

法官審理認為，證人提供的影片沒錄到一開始誰先動手，認定正義哥和違停叔互毆、不知理性解決糾紛，一審判2人各拘役30天、皆得易科罰金3萬元。不過上訴後，二審認為正義哥把違停叔揍得比較慘，且在對方停手後又多打幾下，惡性較重，改判正義哥拘役50天、得易科罰金5萬元，違停叔酌減改判拘役20天、得易科罰金2萬元，還可上訴。

正義哥不甘受委屈，提起民事訴訟主張違停叔打傷他身體、造成他心靈飽受極大痛苦，電腦雨傘跟鑰匙也壞掉，求償精神慰撫與財物損失共211萬餘元，法官認為正義哥的損失沒那麼大，僅判違停叔須賠4萬3000多元，違停叔也反控正義哥求償100萬元，法官判正義哥應賠5萬元，均可上訴。

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關鍵字：

違規停車互毆拳擊歇斯底里腦震盪精神慰撫

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