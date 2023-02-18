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社會 社會焦點 保障人權

新竹空軍2士兵網上炫耀有槍還販賣　最美休息站落網畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

再傳軍紀問題！新竹空軍劉姓上兵、賴姓一兵為朋友關係，2人竟擁改造手槍，甚至在網上炫耀。士林警掌握情資，經多次通話及視訊後，確定對方有槍，並約清水休息區以12萬交易。2人落網後，也在車上起獲18顆子彈、50顆空包彈。賴辯稱「買槍是因為好玩」全案訊後依違反槍砲彈藥管理條例偵辦移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 空軍槍 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新竹空軍26歲劉姓上兵、21歲賴姓一兵擁1把改造手槍及18顆子彈，落網竟稱「是買來好玩的」。（圖／記者黃宥寧攝）

警方表示，本月執行網路查緝槍枝、毒品勤務時，在網路聊天室，發現暱稱為「U」的不詳嫌疑人，公然在網路聊天室散布兜售槍枝留言，隨後立即組成專案小組，與其多次通話及視訊後，見對方確有提供槍枝畫面影像，進而確認有販賣槍枝牟利不法意圖後，並約定本月17日清水休息區附近以新台幣12萬元交易手槍1把。

▼新竹空軍劉姓上兵及賴姓一兵擁改造手槍，甚至在網上兜售。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林槍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

賴、劉2人駕駛休旅車，見警隨即上前包抄查緝，當場嚇壞並配合警方，警也在副駕駛座起獲改造手槍1把、改造子彈18顆、空包彈52顆、槍枝零件1批及行動電話等證物。

經查，26歲劉姓上兵與21歲賴姓一兵為朋友關係，賴向警稱「槍是買來的，就是為了好玩」，警進一步查，發現2人並無前科，全案訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，另持續向上追查槍枝來源及有無涉及其他不法。

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