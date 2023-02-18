世界穿山甲日！池上青年培力工作站與奧丁丁集團、小農攜手守護

▲池上青年培力工作站與奧丁丁集團、小農攜手守護穿山甲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

每年的2月的第3個禮拜六為「世界穿山甲日」，為落實穿山甲保育概念，國發會補助地方創生池上青年陪力工作站18日特別於官方粉絲專業放上與小農合作守護的穿山甲影片，除了幫小農友善作推廣外，更協助小農農特產品行銷。

池上青年培力工作站專案經理趙亭雅表示，目前和池上小農合作田間生態監測，未來將結合奧丁丁第三方驗證推出環境友善指標報告，希冀透過田間的動物們讓消費者更了解產品友善程度，並利用即時上傳的影像讓消費者直接感受到農特產品與大自然的生命力。

趙亭雅解釋，穿山甲屬於穴居動物，以蟻類為主食，是土壤健康重要的環境指標，牠們目前面臨的威脅主要是非法盜獵、浪犬獵捕和除草劑農藥的危害，之前在鸞山湖生態調查，曾經記錄到當地居民噴完除草劑，穿山甲就會消失一段時間，可見得牠對土壤相當敏感。

趙亭雅說，目前我們合作的咖啡田區和水稻田區有記錄到穿山甲，而合作的農夫也都願意配合不用除草劑友善的方式來進行友善田區管理，也感謝農夫們共同守護穿山甲，目前也透過地方創生計畫和在地青年協作開發生態友善產品，即將推出守護穿山甲咖啡，導入商業模式讓小農、生態達到雙贏。