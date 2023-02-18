雙北2青少年打BNT分別爆「心肌症狀、左腳麻木」　獲疫苗受害救濟金

▲BNT疫苗接種，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，有4人因接種新冠疫苗後不適獲得救濟金，本次最高額是台北市40多歲男性，因打完AZ疫苗之後，出現頭痛、噁心等症狀，就醫發現血小板低下，獲救濟金24萬元；另外，雙北各有一名10多歲青少年打完BNT疫苗之後，分別出現心肌酵素上升、左腳無力麻木等症狀，各獲救濟金2.5萬元及3萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第195次會議紀錄，會議於1月12日召開，總計審查102案，最後有6案核予救濟金，其中4起為接種新冠疫苗，2人打AZ，另2人打BNT；另外有兩起為接種卡介苗，救濟金額從5千元至24萬元不等。

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本次審查中獲最高額救濟金是一名40多歲男性，疾管署副署長羅一鈞說明，個案接種疫苗後9日因頭痛、噁心等情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下及 D-Dimer 上升，惟影像學檢查結果未見血栓。查個案接種疫苗前並無相關疾病史，研判其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及 審議辦法」核予救濟金24 萬元。

值得注意的是，還有2名青少年因為接種BNT疫苗後出現不適獲救濟金。其中一人新北市10多歲青少年，個案接種疫苗後 13日因胸悶及發燒情形就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，惟相關檢查結果及心臟功能並無異常。研判其病程無法確定與接種 COVID-19 疫苗（BNT）之關聯性，依據「預防接種受害 救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金2萬 5,000 元。

另一人是台北市10多歲青少女，接種疫苗後約21天起因左腳無力麻木、無法使力正常行走而多次就醫，腰椎磁振造影檢查結果顯示無異常，神經傳導檢查結果顯示左側腓神經病變。依據臨床表現及症狀發生時間研判，其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（BNT）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金3 萬元。