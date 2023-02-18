狂搜1周找嘸殘骸！美宣布中止打撈行動　打下的恐是365元氣球超糗

▲美軍宣布停止搜尋氣球殘骸的行動，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國北方司令部與北美防空司令部（NORAD）17日發布聯合聲明，宣布停止搜索美軍上周在阿拉斯加（Alaska）和美加邊境休倫湖（Lake Huron）擊落的不明物體殘骸。

綜合美媒報導，軍方在聯合聲明中指出，美國和加拿大相關部門近日已出動傳感器和地下掃描等儀器，在阿拉斯加和休倫湖等區域搜索上周被擊落的氣球殘駭，不過軍方至今仍未有任何發現。

由於氣球的體積較小，且又是在偏遠地區被擊落，加上阿拉斯加的天氣極度惡劣、海冰非常不穩定，因此北方司令部建議結束搜索行動，而國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也接納了相關提議。

報導稱，海軍和海岸防衛隊的艦艇現已離開當地，而軍方也將在行動結束後，解除空中與海上安全警戒。

就在美軍宣布取消搜索的前幾天，伊利諾州的氣球業餘愛好者俱樂部「北伊利諾瓶蓋氣球旅」（NIBBB）驚爆，他們有一顆氣球突然在阿拉斯加海岸附近消失，而美軍也在同一天傳出F-22戰機擊落不明物體的消息，認為美軍可能白花了40萬美元（約新台幣1215萬元）擊落價值僅12美元（約新台幣365元）的氣球，引發輿論嘩然。

▲北美上空不明飛行物體一覽表。（製表／ETtoday新聞雲）